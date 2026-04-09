Elokuvasäätiön tukema Vuono Cannesin kilpasarjaan

Elokuvayhtiö Aamun yhteistuottaman, Cristian Mungiun ohjaaman elokuvan ääni- ja pukusuunnittelu tulee Suomesta.

Kuva: Tudor Vladimir Panduru

Romanialaisohjaaja Cristian Mungiu (4 kuukautta, 3 viikkoa ja 2 päivää, Yli vuorten, Valmistujaiset) palaa Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan uutuuselokuvallaan Vuono (Fjord). Kultaisella palmulla palkitun Mungiun kuudes elokuva on kuuden maan kansainvälinen yhteistuotanto.

Kyseessä on viides kerta 2020-luvulla, kun Suomen elokuvasäätiön tukema elokuva on Cannesin pääkilpasarjassa. Aiemmat elokuvat ovat Eagles of the Republic (2025), Kuolleet lehdet (2023), Salaliitto Kairossa (2022) ja Hytti nro 6 (2021).

Vuono kertoo hartaasti uskovaisesta Gheorghiun perheestä, joka muuttaa norjalaiseen vuonokylään, missä he pian ystävystyvät naapureidensa, Halbergien, kanssa. Kahden perheen lapset lähentyvät toisiaan kasvatuseroista ja arvojen erilaisuudesta huolimatta. Pian Gheorghiun vanhempien kasvatusmetodeihin kohdistuu kuitenkin epäilyjä, jotka johtavat perheen tutkinnan kohteeksi ja paikallisen oikeusjärjestelmän eteen.

Vuonon suomalainen yhteistuottaja on Elokuvayhtiö Aamu, tuottajinaan Jussi Rantamäki ja Emilia Haukka. Äänisuunnittelusta vastaa Pietu Korhonen ja pukusuunnittelusta Kirsi Gum. Norjaan sijoittuvan draamaelokuvan pääosissa nähdään norjalaisnäyttelijä Renate Reinsve (Sentimental Value, Maailman huonoin ihminen) sekä romanialais-amerikkalainen Sebastian Stan (The Apprentice, A Different Man).

“Olemme Aamussa tutustuneet Mungiuun erinäisten kansainvälisten projektien myötä jo yli vuosikymmen sitten. Kotimainen elokuva-ala verkottuu vuosi vuodelta yhä vahvemmin kansainvälisesti, mikä konkretisoituu tällaisissa Vuonon kaltaisissa huippuluokan yhteistuotannoissa – ja parhaimmillaan jatkossa vielä laajempina yhteistyökokonaisuuksina. Kasvupotentiaalia tällä saralla on edelleen valtavasti”, kommentoi elokuvan tuottaja Jussi Rantamäki.

Elokuvan ovat tuottaneet Cristian Mungiu ja Tudor Reu Mobra Filmsiltä (Romania). Yhteistuottajina toimivat Elokuvayhtiö Aamun lisäksi Why Not Productions (Ranska), Eye Eye Pictures (Norja), Snowglobe Film (Tanska), Filmgate Films ja Garage Film (Ruotsi). Suomesta elokuvaa ovat rahoittaneet Suomen elokuvasäätiö ja Yle. Jo ennen kuvauksia Vuono oli myyty yli 50 maahan. Yhdysvalloissa elokuvan levityksestä vastaa menestyksekäs Neon, joka on edustanut kuutta edellistä Kultaisen palmun voittanutta elokuvaa. Suomessa Vuono saa elokuvateatterilevityksen B-Plan Distributionin toimesta.

79. Cannesin elokuvajuhlat järjestetään 12.–23. toukokuuta 2026.