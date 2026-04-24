Ajankohtaista Pitch26 – Lyhyempi on parempi!

24.4.2026

Elokuvakoulujen Pitch26 järjestettiin torstaina 23.4. Helsingin Katajanokalla. Pitchaustapahtuma täytti Suomen elokuvasäätiön Kino K13:n tilat tulevaisuuden tekijöillä, valmistumista lähestyvillä elokuva-alan opiskelijoilla ja laajalla alan ammattilaisten kaartilla.

”Tämä on hieno perinne, upea konsepti ja kevään piriste tässä talossa. Näinä volatiileina aikoina tarvitaan tällaista yhteistyötä.” Näillä saatesanoilla Suomen elokuvasäätiön tuotantojohtaja Matti Paunio avasi elokuvakoulujen yhteisen opinnäytetyöelokuvien pitchaustilaisuuden. Tapahtumaa moderoivat vankalla kokemuksella Anniina Leppänen, Jussi Rantamäki ja Jenni Jauri.

Päivän aikana esiteltiin lyhytelokuvia, dokumenttielokuvia sekä sarjojen ja pitkien elokuvien käsikirjoituksia. Korkeatasoiset pitchaukset laineilivat oudoista kummuista olemassaolon syvyyksiin, jälki-istunnosta estradille, petojen kohtaamisista toivon siemeniin. Aiheista nousi erityisesti esille toksinen maskulinisuus sekä meidän katoava luontosuhde.

Sisällöllisesti raatien kommenteissa korostuivat teosten lähtökohdat, motiivit, jännite, dramaturgiset “koukut”, kasvun kaaret sekä lupausten lunastukset. “Lyhyempi on parempi!” painotti Sari Volanen, Ylen tilaaja-tuottaja, raatien kannustavissa ja kehittävissä palautekeskusteluissa.

Tapahtumassa kilpailtiin tuotanto- ja käsikirjoitussarjoissa. Pitchauksia kommentoivat Suomen elokuvasäätiön, AVEKin ja Ylen edustajat. Tapahtumaa tuki runsas joukko elokuva-alan toimijoita, vuokraamoita, jälkituotantotaloja sekä tuotantoyhtiöitä.

Vuoden parhaaksi työpäiväksikin kehutun, intensiivisen tapahtuman palkinnot jakautuivat seuraavasti:

Suomen elokuvasäätiön palkinnot

  • Europa, Turun AMK:n Taideakatemia
  • Ilotulet, Turun AMK:n Taideakatemia
  • Whiteboy, TAMK

Yleisradion Paras pitch -palkinto

  • Pullakahviseura, Arcada

AVEKin palkinnot

  • Seeds of hope, ELO
  • Suden tarha, Turun AMK:n Taideakatemia

Nordisk Filmin Young talent -palkinto

  • Ilotulet, Turun AMK:n Taideakatemia

Valo- ja kamerafirman kalustovuokrauspalkinto

  • Lintukoto, ELO

Kinos Rentalsin kalustovuokrauspalkinto

  • Lilium, Turun AMK:n Taideakatemia

Angel Filmsin kalustovuokrauspalkinto

  • Quarry, ELO

Meguru Film Soundin äänen loppumiksauspalkinto

  • Ketjureaktio, Metropolia

Kalevala Soundsin äänen loppumiksauspalkinto

  • Lintukoto, ELO

James Postin värimäärittelypalkinto

  • Europa, Turun AMK:n Taideakatemia

Post Controlin värimäärittelypalkinto

  • Living stream, ELO

