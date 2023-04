Aki Kaurismäen lempeä tragikomedia Kuolleet lehdet valittu Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan

B-Plan Distributionin tiedote

Kuva: Malla Hukkanen / Sputnik

Kahdesta rakkautta etsivästä ihmisestä kertovaa elokuvaa tähdittävät Alma Pöysti ja Jussi Vatanen. Cannesin elokuvajuhlat järjestetään 16.–27.5.2023.

Aki Kaurismäen uusi elokuva Kuolleet lehdet on valittu toukokuussa järjestettävien Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan. Lempeä tragikomedia kertoo kahden yksinäisen, sattumalta Helsingin yössä toisensa kohtaavan ihmisen (Alma Pöysti ja Jussi Vatanen) yrityksestä löytää elämänsä ensimmäinen, ainoa ja viimeinen rakkaus.

Kaurismäki kommentoi elokuvaa tyylilleen uskollisesti:

”Vaikka olenkin tähän asti luonut kyseenalaisen maineeni tekemällä lähinnä tarpeettomia väkivaltaelokuvia, päädyin lopulta, kaikkien turhien ja rikollisten sotien ahdistamana, kirjoittamaan tarinan niistä aiheista, joiden kautta ihmiskunnalla saattaisi olla tulevaisuus: rakkauden kaipuu, solidaarisuus, toivo sekä kunnioitus toista ihmistä, luontoa ja mitä tahansa elävää tai kuollutta kohtaan. Sillä varauksella, että kohde ansaitsee sen. Nostan elokuvassa ohimennen liian pientä hattuani kotijumalilleni Bressonille, Ozulle ja Chaplinille, mutta olen silti yksin vastuussa tästä katastrofaalisesta epäonnistumisesta”, hän sanoo.

Musiikilla on tunnetusti ollut suuri rooli Kaurismäen elokuvissa. Kuolleet lehdet on saanut inspiraationsa Joseph Kosman säveltämästä ja Jacques Prévertin sanoittamasta Les feuilles mortes -kappaleesta (suomeksi Kuolleet lehdet). Elokuvassa kuullaan lisäksi musiikkia muun muassa Maustetytöt-yhtyeeltä.

Helsingissä kuvattu rakkauselokuva on jo kadonneeksi luultu neljäs osa Kaurismäen työläistrilogiaan (Varjoja paratiisissa, Ariel ja Tulitikkutehtaan tyttö). Se on Kaurismäen 20. pitkä näytelmäelokuva ja hänen viides Cannesin elokuvajuhlien pääkilpasarjaan valittu elokuvansa. Sarjassa on aiemmin nähty Kaurismäen elokuvat Kauas pilvet karkaavat (1996), Mies vailla menneisyyttä (2002; Grand Prix -palkinto), Laitakaupungin valot (2006) ja Le Havre (2011). Lisäksi elokuvat Varjoja paratiisissa (1986) ja Pidä huivista kiinni, Tatjana (1994) on esitetty Cannesin elokuvajuhlien Quinzaine des réalisateurs –esityssarjassa.

Kuolleet lehdet -elokuvan (englanninkieliseltä nimeltään Fallen Leaves) ovat tuottaneet Sputnik ja Bufo yhdessä Pandora Filmin kanssa. Elokuva saa Suomessa valtakunnallisen elokuvateatteriensi-iltansa syksyllä 2023, ja sen levityksestä vastaa B-Plan Distribution. Elokuvan tuotantoa on tukenut Suomen elokuvasäätiö ja se on tuotettu yhteistyössä Yleisradion ja ZDF Arten kanssa.

