Budapestissä suomalaisen elokuvan festivaali teemalla sukupolvet

Finn Filmnapok järjestetään jo 14. kerran Budapestin Toldi Mozi -elokuvateatterissa 19.2.–23.2.2025. Teemana on sukupolvet.

Ohjelmassa on seitsemän pitkää fiktioelokuvaa, kaksi dokumenttielokuvaa ja lyhytelokuvanäytös.

Avajaiselokuvana nähdään Miia Tervon ohjaama Ohjus. Elokuvan tuottajat Kaisla Viitala ja Daniel Kuitunen tuotantoyhtiö Komeetasta vierailevat tapahtumassa. Lisäksi festivaalilla vierailee Mika Kaurismäen ohjaaman Mielensäpahoittajan rakkaustarinan toinen pääosan esittäjistä, Jaana Saarinen.

Finn Filmnapokissa on tänäkin vuonna elokuvien lisäksi oheisohjelmaa: Maija Hirvosen ohjaaman Neurotyypit-dokumenttielokuvan jälkeen on keskustelu paikallisen autismijärjestön kanssa, Jenni Toivoniemen Perhoset-elokuvan jälkeen opetetaan tangoa ja Virpi Suutarin Havumetsän lapset -elokuvan jälkeen on keskustelu ympäristöaktivismista Suomessa ja Unkarissa. Lisäksi sunnuntaina tarjolla on muumiaiheista nukketeatteria.

Muut festivaalilla nähtävät pitkät elokuvat ovat Teemu Nikin 100 litraa sahtia, Tiina Lymin Myrskyluodon Maija, Zaida Bergrothin Tove ja Charles McDowellin Kesäkirja. Festivaalin järjestää Suomen Unkarin-instituutti Finnagora ja elokuvasäätiö on yksi yhteistyökumppaneista.

Finn Filmnapok