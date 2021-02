Elokuvasäätiö mukana European Film Marketissa

Normaalisti helmikuussa Berliinissä järjestettävä European Film Market (EFM) siirrettiin tänä vuonna verkkoon ja maaliskuulle, 1.–5.3. Kyseessä on Berlinalen elokuvajuhlien yhteydessä tapahtuva elokuvamarketti.

Osallistu tilaisuuksiin

Suomen elokuvasäätiö on mukana EFM:ssä omalla virtuaalisella esittelypisteellä, ja teemme myös tuttuun tapaan yhteistyötä Scandinavian Films -organisaatiossa muiden pohjoismaisten instituuttien kanssa. Tiistaista torstaihin 2.–4.3. Scandinavian Films järjestää kolme webinaaria, joihin voi osallistua, vaikka ei olisi akkreditoitunut EFM:ään.

Ti 2.3. klo 12 Joining Forces: Collaborating for Strong Co-Productions

Ke 3.3. klo 12 The Kids Are All Right: The Boom in Family Films

To 4.3. klo 12 Deal or No Deal: Demystifying International Sales

Kellonajat ovat Suomen-aikaa. Katso lisätiedot ja ilmoittautuminen: scandinavianfilms.org

Scandinavian Happy Hour -tilaisuus järjestetään tiistaina 2.3. klo 18–20 Suomen aikaan. Vapaamuotoiseen tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki, ja se tapahtuu Wonder Roomissa.

Audiovisual Producers Finland APFIn kanssa tuotimme Spotlight-videoita, joilla neljän elokuvan tekijät kertovat teoksistaan. Spotlight-videoissa on mukana myös kaksi elokuvasäveltäjää, Laura Naukkarinen ja Pessi Levanto, jotka tähtäävät kansainväliselle uralle.

Ohjelmistossa Ensilumi ja After Life followed by Red Impasto Jar

Hamy Ramezanin ohjaama ja Elokuvayhtiö Aamun tuottama elokuva Ensilumi on mukana Generation-kilpasarjassa. Ensilumi sai ensi-iltansa Suomen elokuvateattereissa viime lokakuussa ja on parhaillaan ehdolla kuuteen Jussi-palkintoon, muun muassa parhaan elokuvan ja ohjauksen palkintoihin.

Kokeellisille teoksille suunnatussa Forum Expanded -sarjassa on mukana Jonna Kinan ohjaama 9-minuuttinen teoskokonaisuus After Life followed by Red Impasto Jar, joka käsittelee laittomia hautakaivauksia. Kina oli mukana Forum Expandedissa myös viime vuonna teoksella Akiya.

Lisäksi festivaalin Forum-sarjassa on elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto The First 54 Years – An Abbreviated Manual for Military Occupation. Dokumenttielokuvan on ohjannut Avi Mograbi ja suomalainen yhteistuottaja on Citizen Jane Productions.

Co-Production Marketissa ja Talentsissa suomalaisia

Berlinale Co-Production Market on yhteistuotantokumppaneita etsiville hankkeille suunnattu ohjelma. 19 valitun hankkeen joukossa on Tuffi Filmsin Neljä pientä aikuista, jonka ohjaa Selma Vilhunen. Hanketta tuottavat Elli Toivoniemi ja Venla Hellstedt.

Berlinale Talents on uransa alkuvaiheessa oleville elokuva-alan ammattilaisille suunnattu koulutus- ja verkostoitumisohjelma. Ohjelman yhteistuotantomarketissa, Talent Project Marketissa, on mukana Tekele Productionsin hanke Viva la Vida. Elokuvan ohjaaja on Ulla Heikkilä ja sen tuottaja on Marja Pihlaja, joka on myös mukana Berlinale Talentsissa. Pihlajan lisäksi Talents-ohjelmaan osallistuvat Suomesta näyttelijä Johannes Holopainen sekä ohjaaja Tommi Seitajoki.

European Film Promotionin Shooting Stars -ohjelma käynnistyi jo nyt helmikuun viimeisellä viikolla. Kansainväliselle ammattilaisyleisölle esittäytyy Suomesta näyttelijä Seidi Haarla, joka näyttelee pääosaa Juho Kuosmasen tulevassa elokuvassa Hytti nro 6.