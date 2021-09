Elokuvasäätiön sponsoroimia palkintoja jaettiin Finnish Film Affairissa ja R&A Shortsissa

Torstaina 23.9.2021 elokuva-alan ammattilaisia kokoontui seuraamaan elokuvahankkeiden pitchauksia Bio Rexiin, kun Finnish Film Affair juhlisti kymmenettä tapahtumaansa. Myöhemmin illalla tuomaristot valitsivat kolmessa eri kategoriassa parhaat hankkeet.

Elokuvasäätiö sponsoroi parhaan kotimaisen fiktiohankkeen palkintoa, jonka voitti Rabbit Films -tuotantoyhtiön Kupla (engl. Bubble). Aleksi Salmenperän ohjaamassa draamakomediassa teinityttö yrittää pitää vanhempiensa avioliittoa kasassa. Elokuvaa pitchasi tuottaja Minna Haapkylä (kuvassa), joka myös näyttelee elokuvassa. 3000 euron arvoinen palkinto tulee käyttää elokuvan kansainväliseen markkinointiin.

Finnish Film Affairin parhaan dokumenttielokuvahankkeen palkinto meni Kaisa Rastimon ohjaamalle elokuvalle Nasrin’s Voice, jota oli pitchaamassa Rastimon lisäksi tuottaja Ella Ruohonen Image Club -yhtiöstä. Parhaan pohjoismaisen hankkeen palkinnon sai tanskalaisen Monolit Filmin The Great Silence, jonka ohjaa Katrine Brocks. Pohjoismaisessa sarjassa pitchattiin jokaisesta pohjoismaasta yksi elokuva, joka on ohjaajansa esikois- tai toinen pitkä ohjaustyö.

Finnish Film Affair

Hei hei Tornio voitokas R&A Shorts -lyhytelokuvakilpailussa

Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -tapahtuman lyhytelokuvakilpailussa jaettiin kaksi elokuvasäätiön sponsoroimaa palkintoa. Kolmatta kertaa jaettava Uusi aalto -palkinto on tarkoitettu suomalaisen elokuvan uudelle lupaukselle ja se on matka eurooppalaiselle elokuvafestivaalille. Uusi aalto -palkinnon sai Emilia Hernesniemi elokuvallaan Hei hei Tornio. Elokuva voitti myös R&A Shortsin pääpalkinnon.

Elokuvasäätiö sponsoroi myös Moving People and Images -palkintoa, jonka voitti August Joensalon ohjaama Space Is Quite a Lot of Things. Ensimmäistä kertaa jaettava palkinto on suunnattu elokuvantekijälle, jonka työ huomioi inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden. Tuhannen euron palkintosumma on tarkoitettu tekijän seuraavan työn tukemiseen. Lisäksi osana palkintoa tekijällä on mahdollisuus konsultaatiokeskusteluun AVEK:n ja Ylen kanssa seuraavaa työtään koskien.

Lisäksi kilpailussa yleisöpalkinnon ja tuomariston erityismaininnan sai Basha Tronin ohjaama Väkivallan tanssi. Parhaana opiskelijaelokuvana palkittiin Elias Kahlan Varjoja radalla.

R&A Shorts