Elokuvasäätiön tukema vähemmistöyhteistuotanto Eagles of the Republic Cannesin pääkilpasarjaan

Ruotsalaisen Tarik Salehin ohjaaman draamaelokuvan yhteistuottaja on Bufo.

Kuva: Näyttelijät Lyna Khoudri ja Fares Fares elokuvassa Eagles of the Republic / Unlimited Stories.

Cannesin elokuvajuhlat julkisti eilen torstaina usean eri sarjansa ohjelmiston. Pääkilpasarjassa on mukana Tarik Salehin ohjaama ruotsalaistuotanto Eagles of the Republic, joka täydentää hänen elokuvatrilogiansa. Elokuvasäätiö on tukenut elokuvan tuotantoa.

Trilogian aiemmat osa ovat Sundancessa palkittu The Nile Hilton Incident (2017) ja Cannesissa käsikirjoituksesta palkittu Salaliitto Kairossa (Boy from Heaven, 2022). Näistä jälkimmäinen oli niin ikään Bufon osatuottama ja elokuvasäätiön tukema yhteistuotanto.

Suomesta Eagles of the Republicissa on mukana näyttelijä Sherwan Haji, joka tunnetaan pääroolistaan Aki Kaurismäen elokuvassa Toivon tuolla puolen (2017). Haji näytteli myös Salehin edellisessä elokuvassa Salaliitto Kairossa.

Lisäksi elokuvassa työskentelivät maskeerausosastolla Saara Räisänen (Makeup & Hair & SFX makeup design), Heidi Huovinen (Makeup artist/Floor supervisor), Ari Haapaniemi (Wigmaker) ja Eija Hakkarainen (SFX makeup technician) sekä DIT Paco Bouazza BO&BO Oy:stä.

Elokuvan ovat tuottaneet Unlimited Stories (Ruotsi), Apparaten (Ruotsi) ja Memento Production (Ranska), ja yhteistuottajia ovat Ström Pictures (Tanska) ja Oy Bufo Ab (Suomi). Suomalaisia osatuottajia ovat Misha Jaari ja Mark Lwoff.

Cannesin elokuvajuhlat järjestetään 13.–24. toukokuuta, 2025.

Festival de Cannes