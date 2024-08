Elokuvasäätiön tukemia yhteistuotantoja Venetsiassa ja Torontossa

Kaksi suomalaisten osatuottamaa pitkää fiktiota ja yksi dokumenttielokuva saa maailmanensi-iltansa alkusyksyn suurilla festivaaleilla.

Kuva: Quiet Life / Les Films du Worso

Venetsian elokuvajuhlien virallisessa ohjelmistossa kilpailun ulkopuolella ensi-iltansa saa ruotsalaisen Göran Hugo Olssonin yli kolmituntinen dokumenttielokuva Israel Palestine on Swedish TV 1958–1989. Arkistomateriaaleihin perustuvista elokuvistaan tunnettu Olsson on koostanut Israelin ja Palestiinan välistä konfliktia käsittelevän elokuvansa Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n kuvaamasta materiaalista.

Työryhmässä on Suomesta mukana äänisuunnittelija Micke Nyström. Elokuvan suomalaiset yhteistuottajat ovat Miia Haavisto ja Marja Pihlaja tuotantoyhtiö Tekele Productionsista.

Elokuva Venetsian festivaalin sivuilla

Venetsian festivaalin Orizzonti-sarjassa ensi-illassa on kreikkalaisohjaaja Alexandros Avranasin ohjaama draamaelokuva Quiet Life. Se kertoo Ruotsissa pakolaisstatusta hakevasta perheestä, jonka tytär vajoaa kooman kaltaiseen tilaan.

Ranskan, Saksan, Kreikan, Viron, Ruotsin ja Suomen välisessä yhteistuotannossa on mukana laajasti suomalaista osaamista: lavastaja Markku Pätilä, säveltäjä Tuomas Kantelinen ja valaisija Ville Penttilä. Elokuvaa on kuvattu Paimion parantolassa ja pienissä sivurooleissa nähdään Anu Sinisalo ja Alina Tomnikov.

Quiet Lifen suomalainen yhteistuottaja on Kaarle Aho Making Movies -yhtiöstä. Päätuottaja on ranskalainen Les Films du Worso, Suomesta myös Yle on mukana rahoittajana.

Elokuva Venetsian festivaalin sivuilla

Toronton elokuvajuhlien Centrepiece-sarjassa maailmanensi-iltansa saa ruotsalaisen Frida Kempffin ohjaama draamaelokuva The Swedish Torpedo. Kesään 1939 sijoittuva elokuva kertoo tositarinan ruotsalaisesta Sally Bauerista, joka ui Englannin kanaalin yli.

Suomesta työryhmässä on mukana mm. näyttelijät Seidi Haarla ja Henrika Andersson, äänisuunnittelija Pietu Korhonen sekä jälkituotannossa erikoistehosteiden osaajia. Elokuvan suomalainen yhteistuottaja on Klaus Heydemann Inland Film Companysta, ja elokuvan levittää Suomessa Cinemanse.

Elokuva Toronton festivaalin sivuilla

Venetsian 81. elokuvajuhlat järjestetään 28.8.–7.9.2024. Toronton elokuvajuhlat järjestetään 5.–15.9.2024.