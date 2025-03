Myrskyluodon Maijalle kuusi Jussi-palkintoa

Filmiaura jakoi Jussi-palkinnot vuonna 2024 ensi-iltansa saaneille elokuville perjantaina 21. 3. 2025 Jussi-gaalassa Helsingin Kaapelitehtaalla.

Kuva: Myrskyluodon Maija -elokuvan tuottajat Markus Selin ja Hanna Virolainen. Lucas Ekblad / Filmiaura ry.

Vuosi 2024 oli elokuva-alalle vaikea, mutta samaan aikaan juuri kotimaiset elokuvat kantoivat kortensa kekoon siinä, että yleisö palasi teattereihin koronan jälkeen. “On hyvä muistaa, että meillä yleisö arvostaa kotimaista elokuvaa: olemme Pohjoismaiden kärjessä kotimaisten teatterielokuvien katsojaosuudessa”, Filmiauran puheenjohtaja Emma Ilves muistutti avauspuheessaan.

Jussi-gaalan ylivoimaisesti palkituin elokuva oli Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija, joka keräsi yhteensä kuusi palkintoa, mukaan lukien Vuoden elokuvan Jussin. Se voitti myös Yleisön suosikki -kunniakirjan, jonka kumppanina oli tänä vuonna Finnkino.

Kahden Jussin elokuvia olivat Havumetsän lapset, Levoton Tuhkimo, Ohjus ja Omenavarkaat. Lyhytelokuva-Jussin sai Mereneläviä-animaatioelokuva. Havumetsän lapset voitti parhaan dokumenttielokuvan Jussin.

Tänä vuonna jaettiin näyttelijäpalkinto kokonaan uudessa kategoriassa: Vuoden ensemblen Jussi myönnettiin näyttelijäkokoonpanolle elokuvassa Omenavarkaat. Vuoden läpimurrosta palkittiin ensimmäistä kertaa näyttelijä Saku Taittonen roolistaan elokuvassa Levoton Tuhkimo.

Visuaalisista tehosteista jaettiin nyt oma Jussi-palkinto, kun viime vuonna niistä myönnettiin kunniakirja. Palkinnon sai Tuomo Hintikka elokuvasta Räkä ja Roiskis.

Varsinaisten Jussi-palkintojen lisäksi Filmiaura myönsi Betoni-Jussin stunt-koordinaattori Reijo ”Reka” Kontiolle. Kontio on tehnyt Suomessa ainutlaatuisen uran stunt-koordinaattorina ja koko alan kehittäjänä 1980-luvulta lähtien. Nuoruudessaan hän harrasti telinevoimistelua ja akrobatiaa ja päätyi elokuva-alalle teatterityön kautta. Samalla kun hän itse hioi taitojaan, hän alkoi ottaa vastuuta myös muiden kouluttamisesta. Käännekohdaksi muodostui Kontion organisoima koulutus Turussa 1990-luvun alussa. Kontio on erikoisalansa kiistaton edelläkävijä, ja hän on tehnyt toista sataa tuotantoa.

Gaalassa jaettiin myös 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto tunnustuksena elokuvantekijöille, jotka merkittävällä työllään ovat nostaneet elokuvanteon tasoa ja siten rikastuttaneet suomalaista elokuvakulttuuria. Palkinnon sai tänä vuonna ohjaaja Virpi Suutari ja kuvaaja Teemu Liakka dokumentista Havumetsän lapset.

Jussi-palkinnot 2025

VUODEN ELOKUVA

Myrskyluodon Maija – tuottajat Jukka Helle, Hanna Virolainen, Markus Selin / Solar Films

VUODEN OHJAUS

Tiina Lymi – Myrskyluodon Maija

VUODEN PÄÄOSA

Amanda Jansson – Myrskyluodon Maija

VUODEN SIVUOSA

Satu Tuuli Karhu – Omenavarkaat

VUODEN LÄPIMURTOROOLI

Saku Taittonen – Levoton Tuhkimo

VUODEN ENSEMBLE

Joel Hirvonen, Satu Tuuli Karhu, Antti Autio, Sami Lalou, Alex Anton, Isla Mustanoja, Esa-Matti Smolander, Asta Sveholm, Mikko Kouki – Omenavarkaat

VUODEN KÄSIKIRJOITUS

Miia Tervo – Ohjus

VUODEN KUVAUS

Teemu Liakka – Havumetsän lapset

VUODEN MUSIIKKI

Lauri Porra – Myrskyluodon Maija

VUODEN ÄÄNISUUNNITTELU

Svante Colérus – Shadowland

VUODEN LEIKKAUS

Joona Louhivuori – Myrskyluodon Maija

VUODEN LAVASTUSSUUNNITTELU

Otso Linnalaakso – Myrskyluodon Maija

VUODEN PUKUSUUNNITTELU

Kirsi Gum – Ohjus

VUODEN MASKEERAUSSUUNNITTELU

Nora Pippingsköld – Levoton Tuhkimo

VUODEN VISUAALISET TEHOSTEET

Tuomo Hintikka – Räkä ja Roiskis

VUODEN DOKUMENTTIELOKUVA

Havumetsän lapset – ohjaaja / tuottaja Virpi Suutari, tuottaja Martti Suosalo / Euphoria Film

VUODEN LYHYTELOKUVA

Mereneläviä – ohjaaja Veera Lamminpää

BETONI-JUSSI

Stunt-koordinaattori Reijo Kontio

Jussi-patsaat vuoden parhaille pitkille kotimaisille elokuvateatterielokuville sekä lyhytelokuvalle jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry ja lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä.

Ensimmäiset Jussit jaettiin Helsingissä 16.11.1944, ja vuosi sitten juhlittiin 80-vuotiasta palkintoperinnettä. Jussi-palkinto on tiettävästi Euroopan vanhin elokuvapalkinto.