The Helsinki Effect ja Aurinko laskee Lemmenjoella CPH:DOX-festivaalin kilpasarjoihin

Keskeinen pohjoismainen dokumenttielokuvafestivaali järjestetään 19.–30.3.2025 Kööpenhaminassa.

Kuva: The Helsinki Effect / Ford Library

Arthur Franckin ohjaama The Helsinki Effect on valittu CPH:DOXin DOX:AWARD-pääkilpasarjan 12 elokuvan joukkoon. Se kertoo kylmän sodan loppumiseen suuresti vaikuttaneesta Etyk-prosessista Helsingissä vuonna 1975. Franck tunnetaan arkistopohjaisista dokumenttielokuvista Olliver Hawk (2019) ja Pesänlikaajat – erään kirjakohun anatomia (2021).

The Helsinki Effect on mukana myös European Film Promotionin ja CPH:DOXin hankkeessa EUROPE! On Demand. Festivaali on valinnut seitsemän eurooppalaista elokuvaa ohjelmistostaan verkkoalustalle, joka on suunnattu pohjoisamerikkalaisille ostajille ja levittäjille.

The Helsinki Effect tulee Suomessa levitykseen 11. huhtikuuta. Elokuvan ovat tuottaneet Franck ja Sandra Enkvist Polygrafille.

Kullankaivajia pohjoismaisessa kilpasarjassa

Juho-Pekka Tanskasen ohjaama Aurinko laskee Lemmenjoella kilpailee pohjoismaisessa NORDIC:DOX-sarjassa 11 elokuvan joukossa. Elokuva seuraa viimeisiä Lapin erämaassa eläviä ja työskenteleviä kullankaivajia.

Aurinko laskee Lemmenjoella saa teatterilevityksen 4. huhtikuuta alkaen. Elokuvan on tuottanut Isabella Karhu Danish Bear Productionsille.

Lisäksi CPH:DOXin Backstory-teemasarjassa nähdään vähemmistöyhteistuotanto Israel Palestine on Swedish TV 1958–1989. Göran Hugo Olssonin ohjaama elokuva sai ensi-iltansa viime syksynä Venetsian elokuvajuhlilla. Sen suomalaisia osatuottajia ovat Miia Haavisto ja Marja Pihlaja Tekele Productionsista.

Suomalaistuottajien delegaatio

Elokuvasäätiö osallistuu CPH:DOXiin osana The Five Nordics -yhteistyötä sekä yhdessä Focus on Finland -hankkeen kanssa. Focus on Finland on kutsunut jälleen tuottajia delegaatioon, jolle järjestetään mm. verkostoitumislounas. Tuottajadelegaatio etsii tapahtumasta yhteistyökumppaneita uusille hankkeilleen. Mukana ovat:

Outi Rousu, Pystymetsä

Sandra Enkvist, Polygraf

Venla Hellstedt, Dionysos Films

Hannu-Pekka Vitikainen, Zone2 pictures

Tuuli Penttinen-Lampisuo, Poike Productio

