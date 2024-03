Elokuvasäätiön vuoden ensimmäiset tukipäätökset julkaistu

Suomen elokuvasäätiön hallitus teki helmi-maaliskuussa yhteensä 279 tukipäätöstä. Tukea myönnettiin 8 174 486 euroa 136 hakemukselle. Tukea pystyttiin jakamaan noin 34 prosenttia haetusta tukisummasta.

Tuotannon kehittämistukea haettiin 85 hakemuksella 2 376 176 euron arvosta. Tukea myönnettiin 705 500 euroa 24 hankkeelle. Niiden joukossa on kahdeksan pitkää fiktioelokuvaa, joista kaksi on lapsille tai nuorille suunnattuja, yhdeksän dokumenttielokuvaa, kaksi lyhytelokuvaa, neljä draamasarjaa ja yksi animaatiosarja.

Tuotantotukea haki 54 hanketta yhteensä 13 685 677 euron edestä. Tukea myönnettiin 3 595 000 euroa 15 elokuvahankkeelle. Niistä viisi on pitkiä fiktioelokuvia, joista yksi on lapsille suunnattu, viisi on dokumenttielokuvia, yksi dokumenttisarja ja neljä lyhytelokuvia, joista yksi on animaatio. 50/50-tuotantotukea haettiin 5 510 000 euroa 11 elokuvalle ja myönnettiin 2 150 000 euroa neljälle elokuvalle, joista kaksi on lapsille suunnattuja. Tuotantoon lähtevät mm. Jalmari Helanderin Sisu 2, Hanna Bergholmin Yön lapsi ja Anna Erikssonin E.

Dokumenttielokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahoja haettiin yhteensä 34 hankkeelle 184 000 euron edestä. Tukea myönnettiin yhdeksälle hakijalle yhteensä 36 000 euroa.

Kotimaisten elokuvien markkinointi- ja levitystukea haettiin yhteensä 860 120 euron edestä. Tukea myönnettiin 558 000 euroa 11 elokuvalle. Elokuvasäätiön tuotantotukea saaneiden elokuvien lisäksi markkinointi- ja levitystukea myönnettiin myös Hihhihhii Oy:n tuottamalle Kyllä isä osaa -elokuvalle sekä Thinkseed Films Oy:n tuottamalle Palimpsesti – ohita intro -elokuvalle.

Elokuvafestivaalien toimintatukea haki yhdeksän festivaalia ja tukea myönnettiin seitsemälle toimijalle yhteensä 600 000 euroa haetusta 896 770 eurosta.

Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustukea sai seitsemän hakijaa yhteensä 296 900 euroa.

Kotimaisten elokuvien kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen näkö- ja kuulovammaisia yleisöjä varten myönnettiin tukea 66 196 euroa 11 elokuvalle.

Esitys- ja levitystoiminnan ammattilaisille suunnattua koulutustukea sai neljä hakijaa yhteensä 6 200 euroa.

Elokuvasäätiö tuki myös viiden kansainvälisen elokuvan maahantuontia: Ranskalaisdraama Tie sydämeen, saksalaisdraama Rheingold, amerikkalais-eteläkorealainen draama Past Lives, espanjalaisanimaatio Robot Dreams ja tunisialais-ranskalainen dokumenttielokuva Neljä tytärtä saivat markkinointi- ja levityskustannuksiin yhteensä 50 000 euroa.

Kansainvälisen toiminnan tueksi jaettavia kulttuuriviennin tukia myönnettiin 40 hakijalle yhteensä 110 690 euroa: kolme hanketukea, viisi materiaali- ja markkinointitukea ja 32 matkatukea.

