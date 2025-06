Elokuvasäätiöltä yli 4,1 miljoonaa euroa tukea kesäkuussa

Tuotantotukea sai 16 hanketta.

Kuva: Rabbit Films sai tuotantotukea dokumenttisarjalleen The Pitcher (ohj. Lotta-Kaisa Riistakoski).

Elokuvasäätiön hallitus teki kesäkuun ensimmäisessä päätöskokouksessa 287 päätöstä ja myönsi tukea 4 130 200 euroa käsikirjoittamiseen, tuotantoon, elokuvateattereille sekä markkinointiin ja levitykseen.

Käsikirjoitusapurahoissa ja tuotannon tuissa hakemusmäärät ovat olleet kasvussa. Fiktioelokuvien kehittämistukihakemuksia ja käsikirjoitusapurahahakemuksia tuli ennätysmäärä. Koska samaan aikaan elokuvasäätiön tukivaroja on leikattu, läpimenoprosentit ovat alhaiset:

Tukimuoto Tuensaajat kpl / Hakemukset kpl Hakemusten läpimeno Myönnetty tuki € / Haettu tuki € Dokumenttielokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapuraha* 7 / 48 15 % 30 000 € / 295 000 € Kehittämistuki 25 / 136 18 % 789 000 € / 4 469 680 € Slate-kehittämistuki 3 / 13 23 % 450 000 € / 1 919 000 € Tuotantotuki 16 / 74 22 % 2 168 000 € / 12 419 740 €

* Fiktioelokuvien ja -sarjojen käsikirjoitusapurahoista tiedotetaan kesäkuun lopulla.

25 kehittämistukea saaneen hankkeen joukossa on kaksi pitkää animaatioelokuvaa ja yksi animaatiosarja, kuusi dokumenttielokuvaa, yhdeksän pitkää fiktioelokuvaa, joista kaksi on suunnattu lapsille tai nuorille, sekä seitsemän draamasarjaa.

Kesäkuun alussa päätettiin myös kerran vuodessa haettavista slate-kehittämistuista. Tukea haki 13 yhtiötä useamman elokuva- tai sarjahankkeen kehittämiseen. Kolme yhtiötä sai 150 000 euron tuen: Making Movies, TACK Films ja Yellow Film & TV.

Tuotantotukea sai 16 hanketta, joista seitsemän on dokumenttielokuvia ja kaksi dokumenttisarjoja, neljä lyhytelokuvia, joista yksi on animaatio, ja kolme pitkiä fiktioelokuvia, joista yksi on suunnattu lapsille. Peräti kuusi elokuvista on vähemmistöyhteistuotantoja: neljä dokumenttielokuvaa ja kaksi pitkää fiktiota.

”Suomalaiset tuotantoyhtiöt kehittävät ilahduttavasti kansainvälisiä yhteistyö- ja yhteistuotantoverkostojaan, mikä on tärkeää alan taloudellisen ja sisällöllisen kasvun kannalta. Kunnianhimoisille vähemmistöyhteistuotannoille haettavien tuotantotukien määrä on kasvanut samaan aikaan, kun tukivarat tähänkin tukimuotoon ovat laskeneet”, tuotantojohtaja Matti Paunio toteaa.

It’s Alive Films sai tuotantotuen pitkälle fiktioelokuvalle Halima, jonka käsikirjoittaa ja ohjaa Naima Mohamud. Kyseessä on ensimmäinen mustan naisohjaajan pitkä fiktioelokuva Suomessa. Elokuva on aiemmin saanut elokuvasäätiön kehittämistukea, ja viime elokuussa se palkittiin Haugesundin New Nordic Films -marketin parhaana pitchauksena. Haliman tuottajia ovat Anita Hyppönen, Jani Pösö ja Hannu Aukia.

Esityksen ja levityksen tukivaroista myönnettiin laitehankinta- ja kunnostustukea yhteensä 68 200 euroa elokuvateattereille Espoossa, Helsingissä, Saarijärvellä, Virroilla ja Äänekoskella. Kotimaisten elokuvien markkinointi- ja levitystukea sai 11 elokuvaa yhteensä 625 000 euroa.

Selaa tukipäätöksiä