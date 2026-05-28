Toukokuussa tukea elokuvateattereille ja kulttuurivientiin

Elokuvasäätiön hallitus teki toukokuussa 115 päätöstä ja myönsi yhteensä 422 144 euroa tukea.

Kuva: Joutsan Kino on yksi 99 elokuvateatterista, jotka saivat toimintatukea.

Elokuvateatterien alueellista toimintatukea haettiin 708 600 euron arvosta. Tukea myönnettiin 99 elokuvateatterille yhteensä 400 000 euroa. Pienin myönnetty tukisumma oli 2200 euroa ja suurimmat tuet 8000 euroa. Viime vuonna tuensaajia oli 81, eli tänä vuonna keskimääräinen tukisumma pieneni ja oli noin 4040 euroa.

Esityksen ja levityksen varoista myönnettiin lisäksi yksi koulutustuki, 1900 euroa, ja kaksi tukea elokuvien kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen, yhteensä 10 624 euroa.

Kulttuuriviennin puolella tehtiin 12 päätöstä ja myönnettiin yhteensä 9620 euroa tukea. Se jakautui 10 matkatukeen, yhteen materiaali- ja markkinointitukeen ja yhteen hanketukeen. Hanketuki meni Da Finlândia com amor -näytössarjalle, joka järjestetään Brasiliassa heinä-elokuun vaihteessa.

Tukipäätökset