Tuotanto-osasto tiedottaa toukokuussa 2026

Katso sopimusliitteiden ja selvitysten kesäkuun 2026 aikaraja. Artikkelin lopussa on myös havaintoja kevään hakukierroksilta ja asiaa NES:stä.

Ennen kesätaukoa tehtävien sopimusten liitteiden ja käsittelyyn tulevien selvitysten on oltava Suomen elokuvasäätiön tukihakemusjärjestelmässä viimeistään:

To 18.6.2026: sopimusliitteet, väliselvitykset ja loppuselvitykset

Pyrimme käsittelemään kaikki viimeistään 18.6.2026 tulleet selvitykset ja sopimukset ennen kesälomiamme. Pyydämme kiinnittämään erityistä huomiota tukisopimuksen ja selvitysten liitteisiin. Mikäli toimitettu dokumentaatio aiheuttaa lisäkysymyksiä ja -päivityksiä, asian käsittely voi siirtyä elokuulle.

Ohjeistus kehittämis- ja tuotantotuen selvitysten tai tukisopimusten laatimiseen löytyy tukioppaista. Voitte perehtyä ohjeisiin ja ennakoida selvitys- tai sopimusliitteitä sekä yllä mainittua aikarajaa. Tukisopimuksien osalta tarkastakaa, että kaikki pakolliset sopimusliitteet ovat ladattuna tukihakemusjärjestelmän sopimuskansioon ennen kuin ilmoitatte asiasta sopimuksen käsittelijälle.

Muistathan ilmoittaa sähköpostitse, kun olet ladannut pakolliset sopimusliitteet tai selvityksen järjestelmäämme. Ota talteen ja jaa tuotantoyhtiössäsi:

Kesälomat 2026

Pirjo Koskelo 3.7.–4.8.2026

Susanna Haarla 3.–31.7.2026

Tiina Kivelä 6.–31.7.2026

Pirjo Harmainen 3.7.–3.8.2026

Syksyn hakuajat

Tilinpäätökset 2025

Muistakaa ladata vahvistettu tilinpäätös 2025 Hakijan liitteisiin sen valmistuttua. Tästä ei tarvitse lähettää erikseen tietoa Suomen elokuvasäätiön.

Havaintoja kevään hakukierroksilta ja muistutuksia sujuvasta asioinnista

Hakemusmääriemme kasvaessa ja käsittelyaikojen pysyessä samana, toivomme teiltä entistä tarkempaa työskentelyä hakemusvaiheessa.

Perehtykää Tukioppaan kohtaan Hyvä hakemus ja sujuva asiointi:

Päätöksen jälkeisiin tukieriin liittyvät maksuerät pystymme käsittelemään ja kirjaamaan maksuun ilman viivytyksiä, kun selvitykset on laadittu huolellisesti. Kaikki numeeriset ja kirjalliset selvitykset tulee raportoida suhteessa tukisopimukseen ja sen liitteisiin. Tukioppaissa on yksityiskohtaiset kuvaukset kaikista raportoinnin vaiheista.

Viime syksyn leikkausuhka ja sen torjuminen osoittivat, kuinka tärkeää Suomen elokuvasäätiön on tuottaa koottua tietoa elokuva-alasta, tukemistamme elokuvista ja tuotantoyhtiöistä. Vaikuttavuustyö jatkuu edelleen, ja tukihakemusjärjestelmä on yksi keskeisistä työkaluista kootun tiedon keräämisessä. Siksi toivomme, että täytätte huolellisesti kaikki tukihakemusjärjestelmässä kysytyt tiedot, vaikka ne eivät olisi pakollisia tai vaikka samaa tietoa kysyttäisiin useammassa paikassa.

NES-asiaa

Haussa NES-pilottituotantoja

Suomen elokuvasäätiö on ottanut käyttöön uuden yhteispohjoismaisen Nordic Ecological Standard (NES) -ympäristöstandardin. Kyseessä on viime syksynä julkaistu, 38 kriteeristä koostuva yhteispohjoismainen standardi ekologisesti kestävälle av-tuotannolle.

Vuonna 2026 NES-standardin noudattaminen on vapaaehtoista Suomen elokuvasäätiön asiakkaille ja etsimmekin edelleen mukaan muutamaa pilottituotantoa, jotka haluaisivat ottaa standardin testattavakseen. Pilottituotannoiksi sopivat tuotannot, jotka ovat piakkoin lähdössä tuotantoon eli kuvaukset ovat alkamassa tänä kesänä/ensi syksynä. Dokumentaaristen elokuvien kohdalla riittää, että tavoite on hakea tuotantotukea vuoden 2026 puolella.

Pilottituotantojen idea on päästä testaamaan NES-standardin noudattamista käytännössä ennen kuin se tulee pakolliseksi, ilman tulosvastuuta, jos standardin noudattaminen ei joltain osin onnistuisikaan. Pilottituotannot saavat elokuvasäätiön ympäristökoordinaattorilta apua ja tukea prosessissa, ja elokuvasäätiö kerää pilottituotannoista dataa ja käyttäjäkokemuksia standardin edelleen kehittämiseksi.

NES-standardin noudattaminen on tulossa pakolliseksi Suomen elokuvasäätiön tuotantotuen saajille vuoden 2027-alusta lähtien, joten kyseessä on hyvä tilaisuus lähteä tutustumaan standardiin jo ennakkoon.

Mikäli pilotointi kiinnostaa, ota yhteys ympäristökoordinaattori Kaisa Astikaiseen: kaisa.astikainen@ses.fi

Toukokuussa järjestetyn NES-infon tallenne on katsottavissa Vimeossa:

NES-info Suomen elokuvasäätiöllä 5.5.2026

Tuotantoyhtiöille ja tekijöille suunnatussa infotilaisuudessa esiteltiin NES-standardi ja sen prosessi, sekä käytiin standardin kriteeristö yksi kerrallaan läpi käytännönläheisellä otteella.

NES:lle Global Production Award Cannesissa

Nordic Ecological Standard voitti Screenin jakaman Global Production Award- palkinnon parhaan kestävyysaloitteen (Sustainability Initiative) -kategoriassa Cannesissa 18.5.2026.

