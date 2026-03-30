Haku pohjoismaisille dokumenttihankkeille

Haku aukeaa toukokuussa.

Pohjoismaiset elokuvainstituutit (DFI, IFC, NFI, SFI ja SES) ja yleisradioyhtiöt (DR, NRK, RÚV, SVT ja Yle) hakevat yhdessä kehittelyvaiheessa olevia dokumenttisarjoja ja dokumenttielokuvia. Hanketta tukee Nordisk Film & TV Fond.

Etsimme vahvoja ja puhuttelevia tarinoita ajankohtaisista ilmiöistä, jotka resonoivat yli maiden rajojen. Tavoitteena on kehittää korkeatasoisia, laajaa yleisöä kiinnostavia dokumenttisisältöjä, joilla on merkitystä koko pohjolassa.

Etsimme hankkeita, joissa toteutuu yksi tai useampi seuraavista:

Käsittelee ajankohtaisia ilmiöitä, joilla on merkitystä yli Pohjoismaiden rajojen

Kerronta on helposti lähestyttävää: selkeä näkökulma, vahva koukku, kiinnostavat henkilöt ja vetävä tarinallinen kaari

Tutkiva ote, paljastus, mysteeri tai muu katsojan huomion vangitseva näkökulma

Ainutlaatuinen mahdollisuus seurata läheltä henkilöitä, instituutioita tai ympäristöjä

Korkea laatu sekä omaperäisyys kerronnassa, muodossa ja visuaalisessa ilmaisussa valtavirtayleisölle soveltuvalla tavalla

Pohjoismainen yhteistyö: mukana osaamista tai näkökulmia useammasta kuin yhdestä Pohjoismaasta

Hakemuksen tulee sisältää:



Sisällön esittely: kuvaus tarinasta, aiheesta ja sen ajankohtaisuudesta

Ainutlaatuinen suhde tai seurannan mahdollisuus: esittele päähenkilöihin liittyvä erityinen suhde tai hankkeen tutkiva lähestymistapa

Kehittämisen tavoitteet

Työryhmä: keskeiset tekijät ja aiemmat tuotannot

Yhteistyösuunnitelma: mukana olevat Pohjoismaat ja kumppanit sekä keskeiset budjetti- ja rahoitustiedot

Hakuprosessi:

Haku on auki 4.5.–1.6.2026. Hakemukset jätetään Ylen järjestelmään. Linkki hakemuksen jättämiseen löytyy haun auettua Ylen Avoimet sisältöhaut -sivulta.

Hakemusten arvioinnista vastaavat Ylen ja Suomen elokuvasäätiön asiantuntijat. Valitut projektit kutsutaan esittäytymään erilliseen pitchaustilaisuuteen Malmöön syyskuussa ennen Nordisk Panorama Forum -tapahtumaa. Tilaisuudessa paikalla ovat pohjoismaiset elokuvainstituutit ja yleisradioyhtiöt. Tavoitteena on vauhdittaa hankkeiden etenemistä kohti yhteistuotantoneuvotteluja.

Haku esitellään myös elokuvasäätiön Dokkarikahveilla 8.4.2026 ja lisätietoja antavat Suomen elokuvasäätiön tukiesittelijät Eveliina Kantola ja Janne Niskala sekä Ylen tilaaja Mikko Peltonen.