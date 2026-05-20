Uudistus käsikirjoitusapurahojen hakuliitteisiin
Valmis lomakepohja korvaa vapaamuotoiset tuottajien letter of intent -kirjeet. Uudistus vaikuttaa enemmän fiktioon kuin dokumentteihin.
Elokuvasäätiö uudistaa vuoden 2027 alusta käsikirjoitusapurahojen hakemuksiaan, ja uuden lomakkeen voi ottaa jo heti käyttöön.
Jos käsikirjoittaja eli apurahan hakija haluaa jatkossa osoittaa, että projektissa on mukana jo tuotantoyhtiö, hakija voi lisätä hakemukseensa mukaan vapaaehtoisen lomakkeen, jossa tuottaja kertoo mukanaolostaan käsikirjoitusprosessissa.
Uusi lomake tulee otettavaksi käyttöön jo vuoden 2026 kolmannen hakukierroksen alusta, ja siirtymäaikana on syksy 2026.
Lomakkeen voi ladata täältä:
Lomake on saatavilla myös ruotsiksi ja englanniksi.
Vapaaehtoinen lomake korvaa aiemmat, vapaamuotoiset tuottajien letter of intent -suosituskirjeet.
Tuottajan letter of intent -lomakkeen tavoitteena on yhtenäistää hakemusvertailua etenkin fiktiohakemuksissa, tarjota kirjoittajille työkalu dialogin käymiseksi tuottajan kanssa ja vahvistaa tuottaja-kirjoittajaparin yhteistyötä jo projektin varhaisessa vaiheessa.
Vapaaehtoisen letter of intent -lomakkeen mukanaolo ei automaattisesti tee hakemuksesta vahvempaa, vaan etusijalla hakemusten vertailussa ovat edelleen pakolliset hakuliitteet.
Uudistus vaikuttaa enemmän fiktioon kuin dokumentteihin
Uudistus on merkittävämpi fiktioprojektien apurahahakemuksissa, sillä vuoden 2027 alusta fiktiohakemuksissa huomioidaan enää vain yksi vapaaehtoinen liite, tuottajan letter of intent -lomake. Muita vapaaehtoisia liitteitä ei enää huomioida fiktiohakemuksissa.
Sama tuottajan letter of intent -lomake tulee käyttöön myös dokumenttien apurahahakemuksiin LOI-kirjeiden tilalle, mutta dokumenttiapurahahakemuksiin saa jatkossakin laittaa mukaan muitakin vapaaehtoisia liitteitä.
Uudistuksella on merkitystä vain henkilöhakijoiden apurahahakemuksille, eli uudistus ei koske esimerkiksi kehittämistukea tai tuotantotukea.