Huhtikuussa vajaa 180 000 euroa tukea

Huhtikuussa tukea myönnettiin kulttuurivientiin, levitykseen sekä muun elokuvakulttuurin edistämiseen.

Kuva: The Secret Reading Club of Kabul sai kulttuuriviennin hanketukea maailmanensi-iltaan CPH:DOXissa, jossa se palkittiin parhaana pohjoismaisena elokuvana. Kuvaaja: Kathrine Thude / CPH:DOX.

Elokuvasäätiön hallitus teki huhtikuussa 53 päätöstä, joista 47 oli myönteisiä. Tukea myönnettiin yhteensä 179 956 euroa.

Esityksen ja levityksen varoista myönnettiin 56 056 euroa elokuvien kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstitysten valmistamiseen. Tukea sai 10 elokuvaa.

Lisäksi Elävän kuvan keskus Elke sai myönteisen päätöksen maahantuontitukihakemukselleen: 5000 euroa brittiläisdraama Pillionin levittämiseen Suomessa.

Kulttuuriviennin varoista myönnettiin yhteensä 20 000 euroa kolmen elokuvan kansainväliseen elokuvateatterilevitykseen sekä 11 855 euron hanketuki dokumenttielokuvan The Secret Reading Club of Kabul lanseeraamiseen CPH:DOXissa.

Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointitukea myönnettiin viidelle hakemukselle yhteensä 7705 euroa, ja 23 hakijaa sai matkatukea, yhteensä 29 340 euroa.

Muun elokuvakulttuurin edistämisen tuet on tarkoitettu hankkeisiin, jotka kehittävät, monipuolistavat ja vahvistavat kotimaista elokuvakulttuuria ja elokuva-alaa. Tukea haettiin yhdeksällä hakemuksella ja myönnettiin neljälle, yhteensä 50 000 euroa. Tuella järjestetään mm. dokumenttielokuva-alan koulutuksia ja maakunnallisia elokuvakiertueita.

Tukipäätökset