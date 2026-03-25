Käsikirjoitusapurahoja, maahantuontitukea sekä kulttuuriviennin tukia jaettu

Elokuvasäätiön hallitus teki maaliskuun toisessa tukipäätöskokouksessa 227 päätöstä, joista 54 oli myönteisiä. Tukea myönnettiin yhteensä 347 555 euroa.

Kuva: Levitysyhtiö Cinemanse sai maahantuontitukea The Secret Agent -elokuvan levittämiseen Suomessa.

Käsikirjoitusapurahat

Maaliskuun toisessa kokouksessa tehtiin päätökset fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahoista. Apurahaa haettiin 188 hankkeelle 1 374 000 euron arvosta. 23 hanketta menestyi haussa eli läpimeno oli noin 12 prosenttia. Hankkeet saivat apurahaa yhteensä 166 000 euroa.

Joukossa oli 14 pitkää fiktioelokuvaa, neljä draamasarjaa ja viisi lyhytelokuvaa. Apurahan saivat mm. Anna Eriksson, Pirkko Saisio ja Pirjo Honkasalo, Khadar Ayderus Ahmed, Kaisa Rastimo ja Aleksi Salmenperä.

Maahantuontituki

Esityksen ja levityksen varoista myönnettiin maahantuontitukea 12 elokuvan levittämiseen Suomessa. Tukea haettiin 18 elokuvalle. Myönnetty summa on yhteensä 140 000 euroa.

Tukea meni mm. brasilialaiselokuvalle The Secret Agent, espanjalaiselokuvalle Sirât, Suomessa kuvatulle brittielokuvalle Sydäntalvi ja tsekkielokuvalle Franz.

Kulttuurivienti

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin 41 555 euroa 19 hakemukselle, joista 16 koski matkatukea. Yksittäiset tuet myönnettiin myös hanketukeen, kansainväliseen levitystukeen ja materiaali- ja markkinointitukeen.

