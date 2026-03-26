Tervetuloa Dokkarikahveille keskiviikkona 8.4.2026
Ilmoittautuminen dokumenttielokuvantekijöille suunnattuun tilaisuuteen on auki.
Tämän kevään Dokkarikahvien vieraaksi saapuu Nordisk Film & TV -rahaston dokumenttineuvoja Ove Rishøj Jensen, joka esittelee NFTVF:n dokumenttielokuville suunnattua rahoitusta.
Lisäksi tilaisuudessa kuullaan elokuvasäätiön katsaus dokumenttielokuvan tukitoimintaan ja muita ajankohtaisia asioita. Tilaisuudesta on mahdollista saada myöhemmin toimitettava tallenne.
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet
Klo 13 kahvitarjoilu aulassa
Klo 13:30–16:15 tilaisuus salissa