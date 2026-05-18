Kuinka luoda forumstrategia dokumentaareille – tule kuulemaan IDFAn ja DOK.Leipzigin edustajia

Ilmoittautuminen on auki tiistaina 2.6.2026 järjestettävään etätilaisuuteen.

Tervetuloa elokuvasäätiön ja AVEKin järjestämään verkkotilaisuuteen, jossa annetaan käytännön vinkkejä dokumenttielokuvan forumstrategian suunnitteluun sekä hakuprosesseihin.

Tilaisuus tarjoaa ajankohtaista tietoa IDFAn ja DOK Leipzigin heinäkuussa päättyvistä hauista sekä näkemyksiä siitä, mitä festivaalit ja forumit hakevat projekteilta. Festivaalien edustajat yhdessä Gitte Hansenin kanssa avaavat lisäksi miten hakemuksia arvioidaan, mitä eri ammattilaisohjelmat tarjoavat, miten ajoittaa oma projekti kansainvälisiin forumeihin ja myös sitä, missä on ehkä helpompaa päästä rahoittajien kanssa keskusteluun.

Tiistaina 2.6.2026 klo 9:45–11:15

Tilaisuus järjestetään verkossa, ja osallistumislinkki lähetetään ilmoittautuneille ennen tapahtumaa.

Ohjelma:

9:45 Elokuvasäätiön kulttuuriviennin suunnittelija Suvi Railo & AVEKin johtaja Ulla Simonen: Avaussanat

9:50 Marina Burić, Idfa Market Manager: IDFA Forum

10:10 Babette Dieu, DOK Co-Pro Market: DOK.Leipzig

10:30 Gitte Hansen: Forumstrategian suunnittelu dokumentaariselle elokuvalle

11:15 Tilaisuus päättyy

Gitte Hansen on dokumenttielokuvien kehittämiseen, tuotantoon, rahoitukseen ja levitykseen erikoistunut kokenut elokuvakonsultti. Gitten puheenvuorossa käydään läpi erilaisia rahoitusforumvaihtoehtoja ja niiden erityispiirteitä.

Ilmoittaudu mukaan viimeistään 31.5.2026.