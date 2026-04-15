Maksuton koulutusohjelma lastensisällöistä – haku on auki tuottajille

Olemme toista vuotta kumppanina Young Horizons Industryn ja Cinekid for Professionalsin ohjelmassa Producers LINK.

Producers LINK -ohjelma on suunnattu tuottajille, jotka ovat kiinnostuneita lasten sisällöistä ja jotka ovat tuottaneet yhden pitkän elokuvan tai tv-sarjan. Ohjelmaan ei haeta hankkeen kanssa.

”Tuottajakollegat, jotka oli valikoituneet ohjelmaan, ovat todella hyvä voimavara jatkoa ajatellen, ja olenkin kehittelemässä yhteistuotantoa yhden ohjelmassa tapaamani kollegan kanssa”, viime vuoden osallistuja Tiina Pesonen kertoo. Lue alta Tiinan haastattelu ohjelman annista.

Ohjelman tarkoituksena on tarjota luoville tuottajille sukellus lasten mediakulttuuriin ja mahdollisuus verkostoitua muiden tuottajien kanssa. Ohjelmassa keskitytään verkostojen luomiseen ja henkilökohtaiseen urakehitykseen, ei niinkään hankkeiden kehittelyyn. Tavoitteena on kannustaa merkityksellisen ja ajankohtaisen sisällön kehittämiseen nuorille yleisöille.

Ohjelman ensimmäinen osuus järjestetään Varsovan Young Horizons Industry -tapahtuman yhteydessä 27.– 30.9.2026, ja toinen osuus Amsterdamin Cinekid for Professionals -tapahtumassa 20.–23.10.2026.

Producers LINK -ohjelma:

Edistää korkealaatuisten lasten sisältöjen tuotantoa

Edistää eurooppalaisia yhteistuotantoja

Tarjoaa masterclass-luentoja, koulutusta ja matchmaking-tilaisuuksia, jotka tarjoavat uusia näkökulmia, trendejä ja yleisödataa uransa alussa oleville tuottajille

Osallistujalle tarjotaan osallistumismaksu, majoitus (kolme yötä/tapahtuma), lounaat ja aamiaiset, verkostoitumistilaisuudet ja akkreditoinnit.

Hakuohjeet

Hakemukset tulee toimittaa 11.5.2026 mennessä otsikolla ”Producers LINK 2026 – Application” sähköpostitse osoitteeseen professionals@cinekid.nl.

Hakemuksen liitteet (englanniksi):

lyhyt biografia (max puolet A4:sta)

tuotantoyhtiön lyhyt esittely (max puolet A4:sta)

lyhyt motivaatiokirje (max puolet A4:sta) tai kahden minuutin video, jossa kerrot, miksi haluaisit osallistua ohjelmaan

lyhyt selvitys tavoitteistasi ja odotuksistasi ohjelmaan liittyen

Tuottaja Tiina Pesonen, miksi päätit hakea Producers LINK -ohjelmaan?

”Lasten- ja nuorten sisällöistä hakiessani oli aika vähän kokemusta. Yksi syy ohjelmaan hakuun oli se, että mm. Uhma-elokuvan osalta kansainvälisen myyntiyhtiön löytäminen oli itselleni haasteellista, sillä en tuntenut niitä myyntiyhtiöitä, jotka myyvät erityisesti lasten- ja nuorten sisältöä. Lisäksi olin parhaillaan tekemässä Munkkivuori-sarjaa, jonka markkinointia kohdistetaan myös nuorille, sekä Duudsonit-elokuva tämän perään.

Lyhyesti kaipasin ymmärrystä nuorten sisältöjen trendeistä ja siitä, mitä nuoret kaipaa, apua markkinointiin ja kansainväliseen myyntiin. Nyt minulla on kehitteillä enemmänkin lasten ja nuorten sisältöjä, joten kurssi tuli oikeaan kohtaan uraani.”

Miten kuvailisit ohjelman sisältöä? Jäikö jotain erityisiä oppeja mieleen?

”Tapasin kansainvälisesti oikeita ihmisiä, jotka ovat fokusoituneita lasten ja nuorten sisältöihin. Sain käsityksen tämän hetken trendeistä ja siitä, mitä sisältöä nuoret janoaa. Lisäksi koen nyt ymmärtäväni yleisöä paremmin.

Erityisistä opeista jäi mieleen ainakin pitchaus-harjoitukset, ja koen nyt olevani parempi puhuja yleisön edessä. Saimme myös todella hyviä neuvoja jännityksen hallintaan, kehon kieleen ja sisältöön. Harjoiteltiin todella paljon ja intensiivisesti pitchausta ja mitä enemmän sitä teki, sitä luontevammalta se tuntui – ymmärsin, että jatkossakin harjoittelulla niistä saa luontevampia.

Lisäksi mieleen jäi kehittämisvaiheen suunnittelun tärkeys ja sisällön suunnittelu kohdeyleisön tarpeisiin, muun muassa ihan dialogitasolla esimerkiksi huumorin suunnittelu.

Meillä oli myös kotitehtäviä, ja kävin luokkavierailulla Töölön koulussa – koin tämän myös todella hyödylliseksi jutella kohdeyleisön kanssa ja ymmärsin, että jo todella pienet (10-vuotiaat) kaipaavat syvällistä sisältöä. Someaika on myös tuonut sen, että jo todella nuoret yleisöt ovat valveutuneita ja valmiita kohtaamaan vaikeitakin aiheita, eikä ole syytä himmailla sisällöissä. Ja yllätti, että lapsilla on erityinen kiinnostus dokumentaariseen sisältöön.”

Saitko ohjelmasta hyödyllisiä kontakteja?

”Ehdottomasti. Tuottajakollegat, jotka oli valikoituneet ohjelmaan, ovat todella hyvä voimavara jatkoa ajatellen, ja olenkin kehittelemässä yhteistuotantoa yhden ohjelmassa tapaamani kollegan kanssa. Lisäksi sain todella hyviä kontakteja myyntiyhtiöihin ja sisältöä auttaviin palveluihin, mm. Publikum.”

Millä tavalla Suomessa tehdyt lapsille ja nuorille suunnatut sisällöt ovat onnistuneita ja missä olisi vielä kehitettävää?

”Koen, että puhtaita lasten sarjoja ja elokuvia on (alle kouluikäiset), ja ne toimivat mielestäni hyvin. Se, mikä oli itselleni yllättävää, on että alakouluikäiset kuluttavat ns. nuorten sisältöä. Ja nuoret taas kuluttavat aikuisten sisältöä. Tämä silmällä pitäen on itsellä ainakin helpompi käsitellä sisältöjä, kun tiedän, kuka niitä oikeasti katsoo.”

Mikä on oma lempparisi lapsille tai nuorille suunnatuista sisällöistä?

”Omia lemppareita nuorten sisällöistä on mm. norjalainen Skam ja vanhemmista klassikko Sabrina teininoita. Lapsena tykkäsin tosi paljon Muumeista ja Hopeanuolesta.”