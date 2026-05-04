Miten saada fiktiokäsikirjoitusapuraha elokuvasäätiöstä? Ilmoittaudu mukaan!

4.5.2026

Ilmoittautuminen on auki to 21.5. järjestettävään tilaisuuteen.

Elokuvasäätiön käsikirjoitusapurahahakemusten määrä on viime vuosien aikana tuplaantunut. Fiktiokäsikirjoitusapurahojen tukiesittelijä Ilona Vehmas avaa sitä, minkälaiset asiat tapaavat toistua hakemuksissa, jotka pärjäävät kovassa kilpailutilanteessa – ja mitä ylipäätään olisi hyvä huomioida hakemusta tehdessä. Luvassa on myös tilastotietoa, kahvia sekä mahdollisuus yleisökysymyksiin!

Tilaisuuden tallenne lähetetään ilmoittautuneille.

Tilaisuus fiktiokäsikirjoittajille
Torstaina 21.5.2026 klo 13–15

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet

