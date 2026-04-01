Ajankohtaista Haku tuottajien Match Me! -verkostoitumisohjelmaan on auki

Haku tuottajien Match Me! -verkostoitumisohjelmaan on auki

1.4.2026

Locarnon elokuvajuhlien ammattilaistapahtuma Locarno Pro järjestää 11. kertaa Match Me! -ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa uransa alkupuolella olevien tuottajien kansainvälisiä verkostoja.

Suomen elokuvasäätiö tukee ohjelmaa, joten myös suomalaistuottajilla on mahdollisuus hakea ohjelmaan. Mukaan pääsee osallistuvista maista yhteensä 35 osallistujaa, joilla on takanaan 2–5 vuotta kokemusta. Ohjelmassa järjestetään tapaamisia ja verkostoitumistilaisuuksia, joilla tuetaan myös yhteistuotantojen syntyä.

Lue ohjelmaan osallistuneiden Anita Hyppösen ja Inka Hietalan kokemuksista

Hakuaika päättyy 6.5.2026. Locarno Pro järjestetään 6.–11.8.2026 ja Match Me! -ohjelman päivät ovat 7.–9.8.2026. Lue lisää ja lähetä hakemus:

Locarno Pro Match Me!

2.4.2026

A-festivaalille pääsyn haasteet – Vieraana Venetsian festivaalin valitsija Elena Pollacchi

Kansainvälisen osaston tilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.4. Kino K13:ssa. Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto on kutsunut vieraaksi Venetsian...
26.3.2026

Tervetuloa Dokkarikahveille keskiviikkona 8.4.2026

Ilmoittautuminen dokumenttielokuvantekijöille suunnattuun tilaisuuteen on auki. Tämän kevään Dokkarikahvien vieraaksi saapuu Nordisk Film & TV...
17.3.2026

Haku tuottajille Münchenin CineCoPro-ohjelmaan

Ohjelma on tarkoitettu erityisesti saksalaista yhteistuottajaa etsiville tuottajille. Kuva: Joel Heyd / Filmfest München Filmfest...
