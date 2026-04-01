Haku tuottajien Match Me! -verkostoitumisohjelmaan on auki

Locarnon elokuvajuhlien ammattilaistapahtuma Locarno Pro järjestää 11. kertaa Match Me! -ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa uransa alkupuolella olevien tuottajien kansainvälisiä verkostoja.

Suomen elokuvasäätiö tukee ohjelmaa, joten myös suomalaistuottajilla on mahdollisuus hakea ohjelmaan. Mukaan pääsee osallistuvista maista yhteensä 35 osallistujaa, joilla on takanaan 2–5 vuotta kokemusta. Ohjelmassa järjestetään tapaamisia ja verkostoitumistilaisuuksia, joilla tuetaan myös yhteistuotantojen syntyä.

Hakuaika päättyy 6.5.2026. Locarno Pro järjestetään 6.–11.8.2026 ja Match Me! -ohjelman päivät ovat 7.–9.8.2026. Lue lisää ja lähetä hakemus:

Locarno Pro Match Me!