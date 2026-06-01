Ajankohtaista Keskustelutilaisuus dokumentaristeille 11.8.2026

Keskustelutilaisuus dokumentaristeille 11.8.2026

1.6.2026

Tervetuloa juttelemaan ajankohtaisista asioista elokuvasäätiön dokumenttielokuvien tukiesittelijöiden kanssa.

Dokumenttielokuvien tukiesittelijät Eveliina Kantola ja Janne Niskala  keskustelevat tilaisuudessa tuenhakijoiden kanssa ajankohtaisista asioista. Tukiesittelijät kertovat myös, miten kannattaa hakea dokumenttielokuvien käsikirjoitustukea elokuvasäätiöstä.

Ilmoitathan osallistumisestasi 9.8. mennessä allaolevalla lomakkeella. Voit myös lähettää toiveita keskusteltavista asioista ennakkoon. Tilaisuutta ei tallenneta tai streamata.

Keskustelutilaisuus dokumentaristeille
Tiistaina 11.8.2026 klo 13–15
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet

  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
  • Suomen elokuvasäätiön tietosuojaseloste.

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