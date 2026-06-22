Haussa lyhytelokuvahankkeita Test Screenings -ohjelmaan Riikaan
Tapahtuma järjestetään 22.–25. lokakuuta Latviassa.
Riga International Film Festival on kutsunut Suomen vierasmaaksi SHORT RIGA Test Screenings -ohjelmaan. Siihen haetaan jälkituotannossa olevia suomalaisia lyhytelokuvaprojekteja.
Kuraattori Lenka Tyrpáková valitsee 10–15 jälkituotannossa olevaa elokuvaa Baltian maista ja Suomesta, jotka esitetään kokonaisuudessaan tarkoin kuratoidulle yleisölle ja kansainvälisille alan ammattilaisille.
Ohjelma yhdistää testinäytökset asiantuntijapalautteeseen, pitchaus- ja editointitukeen sekä jakelukonsultaatioon. Osallistujat saavat suoran yhteyden elokuvafestivaalien ohjelmistosuunnittelijoihin, myynti- ja jakelutoimijoihin sekä muihin alan vaikuttajiin.
SHORT RIGA tukee eurooppalaisen lyhytelokuvan kehitystä auttamalla tekijöitä viimeistelemään teoksensa, hiomaan festivaalistrategiansa ja valmistautumaan kansainväliseen levitykseen. Lisäksi ohjelma avaa ovia näkyvyyteen: yksi projekti saa räätälöidyn jakelukonsultoinnin Lights Onilta ja toinen palkitaan Studio BEEP Foley Award -äänijälkituotannolla Prahassa.
Suomen elokuvasäätiö on tapahtuman yhteistyökumppani ja mahdollistaa festivaalille valittujen suomalaisten elokuvantekijöiden matka- ja majoituskulut festivaalin ajaksi.
Ketkä voivat hakea?
- Suomalaiset elokuvantekijät (tämän vuoden vierasmaa on Suomi)
Haun deadline
- 14. elokuuta 2026
Lisätietoa hakemisesta:
Lisätietoja voi kysyä myös ajanjaksolla 3.–14. elokuuta:
Otto Suuronen
otto.suuronen@ses.fi