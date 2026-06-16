Nordic NEST saa jatkoa – Hae mukaan aloitustapahtumaan Filmfest Hampurissa syys-lokakuussa

Nordic NEST -ohjelman toinen toteutus on aivan kulman takana! MOIN Film Fund ja Five Nordics yhdessä Saksan liittovaltion elokuvarahaston (FFA) sekä German Producers Alliancen kanssa kutsuvat 40 kokenutta tuottajaa Saksasta, Tanskasta, Norjasta, Ruotsista, Suomesta ja Islannista Hampuriin aloitustapahtumaan. Rakentamalla yhteistyösiltaa Pohjoismaiden ja Saksan välille ohjelman tavoitteena on vahvistaa yhteistuotantojen keskeisintä perustaa: tuottajien välistä yhteistyötä.

Aloitus Filmfest Hamburg Industry Days -tapahtumassa

Nordic NEST osallistuu jälleen Filmfest Hamburgiin 29.9.–1.10.2026 aloitustapahtumalla, joka sisältää luovan työpajan, muita alan tapahtumia sekä verkostoitumismahdollisuuksia. Ohjelman fasilitaattorina toimii Le Groupe Ouest, yksi Euroopan johtavista käsikirjoitusten kehittelyhankkeista.

Ohjelman pääkohdat (muutokset mahdollisia):

Tiistai 29.9.2026: Saapuminen, esittäytyminen ja LGO:n vetämä työpaja, ensimmäisen Nordic NEST -kierroksen projektiesittely alalle sekä verkostoitumistilaisuus.

Keskiviikko 30.9.2026: MOINmosa-brunssi, International Film Distribution Summit, ryhmäsessio, veneretki, verkostoitumisillallinen.

Torstai 1.10.2026: Explorer Conference, jossa Nordic NEST osallistujien esittely, Nordic NEST -päätösilta.

Perjantai 2.10.2026: Lähtö.

Kuka voi hakea?

Haku on avoin enintään 40 kokeneelle pitkien elokuvien tai korkeatasoisten fiktiivisten sarjojen tuottajalle, jotka:

ovat tuottaneet (tuottajakrediitti) vähintään kaksi pitkää elokuvaa tai tv-draamasarjaa (joista vähintään yksi on kansainvälinen yhteistuotanto), jotka on julkaistu kaupallisesti teatterissa, televisiossa tai suoratoistopalveluissa.

toimivat Saksassa, Tanskassa, Norjassa, Ruotsissa, Suomessa tai Islannissa.

ovat kiinnostuneita yhteistuotannoista pohjoismaisten ja saksalaisten kumppaneiden kanssa.

Hakijoista valitaan 20 tuottajaa Saksasta ja 20 Pohjoismaista.

Mitä ohjelma kattaa?

Hotellimajoitus Hampurissa (3 yötä: 29.9.–2.10.2025) ja matkakulut*

Industry-akkreditointi Filmfest Hamburg -tapahtumaan

Osallistuminen työpajaan ja yhteisluovaan sessioon (Nordic NEST & LGO)

Pääsy tulevaisuuden riippumatonta tuottamista käsittelevään Explorer Conference -tilaisuuteen ja Nordic NEST -osallistujien esityksiin (1.10.), sekä International Film Distribution Summitiin (30.9.)

Eksklusiiviset verkostoitumistilaisuudet ja vastaanotot Filmfest Hamburgin aikana

* Matkakulut katetaan vain Pohjoismaista tulevilta tuottajilta. Hotellimajoitus katetaan vain Hampurin ulkopuolella asuville tuottajille.

Miten haetaan?

Täytä hakemuslomake:

Hakemuslomake

Hakuaika päättyy 11.8.2026 klo 23:59 (CET).

Valituille tuottajille ilmoitetaan viimeistään 24.–25.8.2026.

Tärkeää:

Osallistuminen Hampurin aloitustapahtumaan ei automaattisesti takaa pääsyä Nordic NEST -ohjelman seuraaviin vaiheisiin. Jokaisesta vaiheesta julkaistaan erillinen haku. Paikkojen rajallisuuden vuoksi kaikkien hakijoiden osallistumista aloitustapahtumaan ei voida taata.

Nordic NEST -ohjelmaa MOIN Film Fundissa johtaa ja koordinoi tuottaja Paulina Toenne:

Paulina Toenne

Head of Nordic NEST

toenne@moin-filmfoerderung.de

Lisätietoja

Tietoa MOIN Film Fundista

MOIN! Moving Images North. MOIN Film Fund Hamburg Schleswig-Holstein tukee elokuvia, korkeatasoisia sarjoja, dokumentteja ja innovatiivisia audiovisuaalisia sisältöjä kaikissa genreissä. Rahoittamalla tuotannon kaikkia vaiheita tavoitteenamme on kehittää alueellista audiovisuaalista alaa sekä houkutella tekijöitä ympäri maailmaa työskentelemään Hampurissa ja ainutlaatuisella alueella Pohjanmeren ja Itämeren välissä.

Tietoa FFA:sta

FFA on Saksan kansallinen elokuvien rahoitusorganisaatio, joka tukee saksalaisen elokuvan kaikkia osa-alueita. FFA rahoittaa pitkiä elokuvia kaikissa vaiheissa käsikirjoituksen kehittämisestä tuotantoon ja levitykseen. Lisäksi se tukee elokuvateattereita, elokuvaperinnön säilyttämistä, saksalaisen elokuvan leviämistä ulkomaille sekä elokuvakasvatusta. FFA toimii myös keskeisenä palveluntarjoajana keräämällä ja julkaisemalla keskeisiä markkinatietoja sekä tekee yhteistyötä eurooppalaisten rahoitusorganisaatioiden kanssa rajat ylittävien hankkeiden ja yhteistuotantojen edistämiseksi.

Tietoa The Five Nordics -yhteistyöstä

The Five Nordics on pohjoismaisten elokuvainstituuttien yhteistyöverkosto. Yhteistyön keskiössä ovat elokuvien kansainvälinen edistäminen, tuotanto, tiedon jakaminen sekä alan kestävä kehittäminen.

Tietoa German Producers Alliancesta

German Producers Alliance on saksalaisten elokuva-, televisio- ja muiden audiovisuaalisten sisältöjen tuottajien riippumaton etujärjestö. Liiton noin 375 jäsentä edustaa animaation, dokumenttien, viihteen, television, elokuvan ja mainonnan alan merkittävimpiä tuotantoyhtiöitä Saksassa. Järjestö ajaa tuottajien etuja kansallisesti ja kansainvälisesti suhteessa poliittisiin päättäjiin, levittäjiin, työmarkkinaosapuoliin sekä kaikkiin keskeisiin media- ja kulttuurialan toimijoihin.