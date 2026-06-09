Helmi Donner Karlovy Varyn Future Frames -ohjelmaan

Valinta tuli lyhytelokuvalla Matalapaine.

Helmi Donnerin maisterintyönään käsikirjoittama ja ohjaama Matalapaine esitettiin viime vuonna Cannesin elokuvajuhlien opiskelijaelokuville tarkoitetussa La Cinef -kilpasarjassa. Heinäkuussa elokuva on osa Tsekeissä järjestettävän Karlovy Varyn festivaalin ohjelmaa. Matalapaine on poeettinen kauhudraama Irinasta ja isoäidistä, joiden välillä sanomattomat asiat ja padotut tunteet kasvavat myrskyksi.

Future Frames: Generation NEXT of European Cinema on Karlovy Varyn kansainvälisen elokuvafestivaalin ja European Film Promotionin (EFP) yhteinen ohjelma, joka nostaa esiin vastavalmistuneita elokuvantekijöitä. Karlovy Varyn taiteellinen johto on valinnut 10 eurooppalaista tekijää elokuvineen EFP:n jäsenten nimeämistä ehdokkaista. Matalapaine oli Suomen elokuvasäätiön nimeämä ehdokas.

”Suomalaisen elokuvan tulevaisuus näyttää Aalto-yliopiston Elokuva- ja lavastustaiteen osaston (ELO) lopputöiden kautta valoisalta”, kommentoi lyhytelokuvien kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen. ”Cannesin elokuvajuhlien La Cinef -sarjaan on valittu ELOn lopputyö kahtena peräkkäisenä vuonna: viime vuonna Matalapaine ja tänä vuonna Yasmin Najjarin TJ28. Lisäksi Future Frames -ohjelmassa on toista vuotta peräkkäin mukana suomalainen tekijälupaus. Matalapaine-lyhytelokuva on ollut Helmi Donnerille erinomainen käyntikortti kohti kansainvälistä tekijyyttä.”

Helsinkiläislähtöinen Donner opiskeli Aalto-yliopistossa elokuvaohjausta. Donner käsikirjoittaa pitkää elokuvaa elokuvasäätiön käsikirjoitusapurahalla.

Aiempia suomalaistekijöitä Future Framesissa ovat mm. Veera Lamminpää (2025) ja Max Ovaska (2022).

Karlovy Varyn kansainvälinen elokuvafestivaali järjestetään 3.–11.7.2026.