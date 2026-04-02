Ajankohtaista A-festivaalille pääsyn haasteet – Vieraana Venetsian festivaalin valitsija Elena Pollacchi

A-festivaalille pääsyn haasteet – Vieraana Venetsian festivaalin valitsija Elena Pollacchi

2.4.2026

Kansainvälisen osaston tilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.4. Kino K13:ssa.

Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto on kutsunut vieraaksi Venetsian festivaalin valitsijan Elena Pollacchin, joka puhuu otsikolla ”A-Class Film Festival: A Challenging Journey”. Englanninkielisen tilaisuuden moderoi Espoo Cinén toiminnanjohtaja Tytti Rantanen.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan puheenvuoro kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskalalta, jonka pesti elokuvasäätiöllä päättyy tänä kesänä.

Tilaisuus on suunnattu tuottajille, elokuvantekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella!

A-Class Film Festival: A Challenging Journey
Keskiviikkona 15.4.2026
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet

Klo 13:30 kahvitarjoilu aulassa
Klo 14–16 tilaisuus salissa

Elena Pollacchi on Venetsian kansainvälisen elokuvafestivaalin valintakomitean jäsen, jonka erityisalaa on pohjoismainen, eteläkorealainen ja kiinankielinen elokuva. Hänellä on tohtorintutkinto Cambridgen yliopistosta, ja hän toimii Göteborgin yliopistossa dosenttina. Pollacchin tutkimusintressit liittyvät kiinalaiseen ja aasialaiseen elokuvaan, elokuvafestivaaleihin sekä elokuvatuotantoon ja -esitykseen.

Ilmoittautumislomake

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
  • Lähettämällä tietoni hyväksyn samalla Suomen elokuvasäätiön tietosuojaselosteen.

Lue seuraavaksi

1.4.2026

Haku tuottajien Match Me! -verkostoitumisohjelmaan on auki

Locarnon elokuvajuhlien ammattilaistapahtuma Locarno Pro järjestää 11. kertaa Match Me! -ohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa...
Lue lisää

26.3.2026

Tervetuloa Dokkarikahveille keskiviikkona 8.4.2026

Ilmoittautuminen dokumenttielokuvantekijöille suunnattuun tilaisuuteen on auki. Tämän kevään Dokkarikahvien vieraaksi saapuu Nordisk Film & TV...
Lue lisää

17.3.2026

Haku tuottajille Münchenin CineCoPro-ohjelmaan

Ohjelma on tarkoitettu erityisesti saksalaista yhteistuottajaa etsiville tuottajille. Kuva: Joel Heyd / Filmfest München Filmfest...
Lue lisää