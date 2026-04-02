A-festivaalille pääsyn haasteet – Vieraana Venetsian festivaalin valitsija Elena Pollacchi
Kansainvälisen osaston tilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.4. Kino K13:ssa.
Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto on kutsunut vieraaksi Venetsian festivaalin valitsijan Elena Pollacchin, joka puhuu otsikolla ”A-Class Film Festival: A Challenging Journey”. Englanninkielisen tilaisuuden moderoi Espoo Cinén toiminnanjohtaja Tytti Rantanen.
Lisäksi tilaisuudessa kuullaan puheenvuoro kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskalalta, jonka pesti elokuvasäätiöllä päättyy tänä kesänä.
Tilaisuus on suunnattu tuottajille, elokuvantekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille.
Keskiviikkona 15.4.2026
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet
Klo 13:30 kahvitarjoilu aulassa
Klo 14–16 tilaisuus salissa
Elena Pollacchi on Venetsian kansainvälisen elokuvafestivaalin valintakomitean jäsen, jonka erityisalaa on pohjoismainen, eteläkorealainen ja kiinankielinen elokuva. Hänellä on tohtorintutkinto Cambridgen yliopistosta, ja hän toimii Göteborgin yliopistossa dosenttina. Pollacchin tutkimusintressit liittyvät kiinalaiseen ja aasialaiseen elokuvaan, elokuvafestivaaleihin sekä elokuvatuotantoon ja -esitykseen.