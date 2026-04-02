A-festivaalille pääsyn haasteet – Vieraana Venetsian festivaalin valitsija Elena Pollacchi

Kansainvälisen osaston tilaisuus järjestetään keskiviikkona 15.4. Kino K13:ssa.

Elokuvasäätiön kansainvälinen osasto on kutsunut vieraaksi Venetsian festivaalin valitsijan Elena Pollacchin, joka puhuu otsikolla ”A-Class Film Festival: A Challenging Journey”. Englanninkielisen tilaisuuden moderoi Espoo Cinén toiminnanjohtaja Tytti Rantanen.

Lisäksi tilaisuudessa kuullaan puheenvuoro kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskalalta, jonka pesti elokuvasäätiöllä päättyy tänä kesänä.

Tilaisuus on suunnattu tuottajille, elokuvantekijöille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Ilmoittaudu alla olevalla lomakkeella!

Keskiviikkona 15.4.2026

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki

Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet

Klo 13:30 kahvitarjoilu aulassa

Klo 14–16 tilaisuus salissa

Elena Pollacchi on Venetsian kansainvälisen elokuvafestivaalin valintakomitean jäsen, jonka erityisalaa on pohjoismainen, eteläkorealainen ja kiinankielinen elokuva. Hänellä on tohtorintutkinto Cambridgen yliopistosta, ja hän toimii Göteborgin yliopistossa dosenttina. Pollacchin tutkimusintressit liittyvät kiinalaiseen ja aasialaiseen elokuvaan, elokuvafestivaaleihin sekä elokuvatuotantoon ja -esitykseen.

