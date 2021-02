Hannaleena Haurun Fucking with Nobody valittu SXSW Film Festivalin ohjelmistoon

Ohjelmistossa on myös suomalais-amerikkalainen kauhuelokuva Sound of Violence. SES ja APFI osallistuvat yhdessä tapahtumaan näytteilleasettajina.

Hannaleena Haurun satiirinen draamakomedia Fucking with Nobody on valittu arvostetun SXSW Film Festivalin ohjelmistoon. Venetsian elokuvajuhlilla maailmanensi-iltansa saanut ja Seville European Film Festivalilla viime syksynä palkittu Fucking with Nobody on valittu festivaalin Global-esityssarjaan, joka esittelee monipuolisesti kiinnostavimpia kansainvälisiä elokuvantekijöitä ja teoksia ympäri maailman.

Haurun 2020-luvun rakkaus- ja parisuhdekäsityksiä humoristisella tavalla käsittelevä elokuva on yksi pandemia-ajan menestyneimmistä kotimaisista elokuvista ulkomailla. Suomen elokuvasäätiön kansainvälisen osaston päällikkö Jaana Puskala iloitsee elokuvan saamasta vastaanotosta:

”Fucking with Nobody on mahtava, uudenlainen ja raikas Suomi-elokuva esitettäväksi SXSW-festivaalilla. Tämä vahvan ja omintakeisen tekijän elokuva on toteutunut Venetsian elokuvajuhlien rahoituksella ja tarjoaa fantastisen sukelluksen nykyihmisen sielun sopukoihin.”

Myös elokuvan tuottaja, Elokuvayhtiö Aamun Emilia Haukka on riemuissaan elokuvan pääsystä festivaalille:

”Olemme todella iloisia valinnasta SXSW-festivaalille – tämä povaa todella hyviä levitysmahdollisuuksia elokuvalle maailmalla. Valinta on myös suuri kunnianosoitus koko Fucking with Nobodyn lahjakkaalle työryhmälle!”

Suomessa sen ensiesitys oli syyskuussa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla, mutta varsinainen teatteriensi-ilta on siirtynyt koronarajoitusten vuoksi. Elokuvan ovat käsikirjoittaneet Hauru ja Lasse Poser ja sen ovat tuottaneet Emilia Haukka ja Jussi Rantamäki Elokuvayhtiö Aamusta. Kotimaan levityksestä vastaa B-Plan Distribution.

Elokuvan traileri

Suomalais-amerikkalainen Sound of Violence Midnighters-sarjaan

Suomalaisen Alex Noyerin uusi kauhuelokuva Sound of Violence on niin ikään SXSW:n ohjelmistossa. Noyer on ohjannut ja käsikirjoittanut suomalais-amerikkalaisena yhteistyönä syntyneen elokuvan ja sen tuottavat Noyer ja Hannu Aukia.

Elokuvan päähenkilö Alexis on joutunut kymmenvuotiaana todistamaan perheensä julman murhan. Kauhea kokemus herätti tytössä synesteettisiä kykyjä. Aikuisena hän etsii lohdutusta musiikista ja säveltää mestariteostaan kammottavien murhien kautta.

Sound of Violence nähdään Yhdysvalloissa elokuvateattereissa toukokuun lopussa. Elokuvan Yhdysvalloissa jakelee Gravitas Ventures, joka on osa Red Arrow Studiosia. Elokuvantekijänä Alex Noyer tunnetaan parhaiten vuoden 2015 dokumenttielokuvastaan 808, joka nähtiin tuolloin myös SXSW:ssa että Suomen Rakkautta ja Anarkiaa -elokuvafestivaaleilla.

Elokuvan teaser

SXSW ja Suomi

Austinissa, Texasissa järjestettävä SXSW tunnetaan Yhdysvaltain merkittävimpänä musiikki- teknologia- ja viihdealojen tapahtumana, ja se järjestetään tänä vuonna 16.–20. maaliskuuta virtuaalisesti pandemiatilanteesta johtuen.

Suomen elokuvasäätiö ja Audiovisual Producers Finland APFI osallistuvat yhdessä tapahtumaan näytteilleasettajana. Yhteistyö on osa Business Finlandin virtuaalista Finland Pavilionia. APFI ja elokuvasäätiö edustavat tapahtumassa yhdessä Suomen av-alaa.

SXSW 2021 Film Festival