Hard to Break ja Havumetsän lapset Amsterdamin IDFA-festivaalille

Myös IDFA Forumissa pitchaa suomalaishanke. Yksi merkittävimmistä dokumenttielokuvan tapahtumista järjestetään 14.–24.11.2024.

Kuva: Hard to Break / Polygraf

Anna-Maija Heinosen ja Krista Moision ohjaama Hard to Break on valittu Amsterdamin kansainvälisen dokumenttielokuvafestivaali IDFAn nuorille suunnattujen elokuvien kilpasarjaan (IDFA Competition for Youth Documentary).

Pitkä dokumenttielokuva on kasvutarina riippuvuuden, yksinäisyyden ja osattomuuden kanssa kipuilevista helsinkiläisnuorista, joiden elämässä sosiaalinen media on isossa roolissa.

Hard to Break on yksi tämän vuoden dokumenttielokuvan menestyksistä: sen ensi-ilta oli CPH:DOX-festivaalilla Kööpenhaminassa maaliskuussa, ja se valittiin myös Nordisk Panoraman kilpasarjaan. Tampereen elokuvajuhlilla elokuva voitti kotimaisen kilpailun yli 30-minuuttisten elokuvien pääpalkinnon.

Toinen kiistämätön festivaalihitti tänä vuonna on Virpi Suutarin Havumetsän lapset. Se on osa IDFAn Signed-sarjaa, jota kuvaillaan ainutlaatuisten ohjaajien elokuvallisiksi seikkailuiksi. Sarjassa on mukana muitakin kansainvälisen elokuvan huippunimiä kuten Nicolas Philibert, Mati Diop, Raoul Peck, Sergei Loznitsa, Radu Jude ja Mark Cousins.

Myös Havumetsän lapset aloitti festivaalikiertonsa CPH:DOXista, jonka jälkeen se esitettiin Sveitsin Visions du Réelissä ja Toronton Hot Docsissa. Nyt lokakuussa se on mukana Chicagon elokuvajuhlien dokumenttielokuvien kilpasarjassa.

Haastattelimme kesällä Suutaria elokuvan menestyksen tiimoilta

Ammattilaistapahtuma IDFA Forum

IDFAn yhteistuotantofoorumi on yksi tärkeimmistä alustoista dokumenttielokuvan kansainväliselle rahoitukselle. 55 hankkeen joukkoon pääsi yksi suomalaiselokuva, Jukka Kärkkäisen Kappale kauneinta Suomea, jonka englanninkielinen nimi on The Beauty of Errors. Elokuvasäätiön tuotantotuella valmistuvan elokuvan tuottavat Juha Löppönen ja Sami Jahnukainen Mouka Filmille.

Audiovisual Producers Finland – APFIn, Suomen elokuvasäätiön, Ylen ja AVEKin Focus on Finland -hanke on paikalla IDFAssa yhdessä tuottajadelegaation kanssa. Delegaatiossa hankkeitaan edistävät Danai Anagnostou (Kenno Filmi), Marianne Mäkelä (napafilms), Oona Saari (Illume), Markku Tuurna (Filmimaa), Pasi Hakkio (Wacky Tie Films) ja Juha Löppönen (Mouka Filmi).

Suomen elokuvasäätiö osallistuu IDFAan myös osana pohjoismaista The Five Nordics -kokoonpanoa, johon kuuluu viiden Pohjoismaan elokuvainstituutit. The Five Nordicsilla on vuosittain yhteistä toimintaa tärkeimmissä elokuvatapahtumissa Clermont-Ferrandissa, Berliinissä, Cannesissa, Torontossa ja IDFAssa.

IDFA