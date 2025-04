Helsinki teemakaupunkina elokuvafestivaalilla Ranskan Saint-Nazairessa

Zones Portuaires -festivaali keskittyy elokuviin satamakaupungeista. Tämän vuoden teemakaupunki on Helsinki.

Kuva: Calamari Union (1985) on yksi tapahtumassa nähtävistä Aki Kaurismäen elokuvista.

Zones Portuaires järjestetään Ranskan länsirannikolla sijaitsevassa Saint-Nazairen kaupungissa 22.–27.4.2025. Helsinki on esillä ohjelmistossa mm. Peter von Baghin dokumenttielokuvassa Helsinki ikuisesti (2008) sekä Helsinki. Nostalgia -kinokonsertissa, joka koostuu Kari Nissisen kaitafilmeistä ja jonka säestää helsinkiläinen Rubber Motor Band.

Lisäksi festivaalilla nähdään useita Aki Kaurismäen elokuvia ja näyttelyssä Malla Hukkasen valokuvia Aki Kaurismäen elokuvien kuvauksista. Ohjelmistossa on myös elokuvia Teuvo Tuliolta, Markku Lehmuskalliolta ja Anastasia Lapsuilta, Juho Kuosmaselta, Hamy Ramezanilta, Mikko Myllylahdelta, Katja Gauriloffilta sekä Mika Kaurismäeltä.

Dokumenttielokuvista nähdään Kimmo Koskelan Soundbreaker, Virpi Suutarin Havumetsän lapset, Einari Paakkasen Karaokeparatiisi ja Charlotte Airaksen Valonsieppaaja. Soundbreakerissa nähtävä muusikko Kimmo Pohjonen konsertoi tapahtumassa. Lapsille ohjelmistossa on mm. Reetta Huhtasen Kiljuset! ja Xavier Picardin Muumit Rivieralla.

Helsinki-ohjelmiston tapahtumaan on valinnut Irmeli Debarle ja järjestelyissä on mukana Kokkolan Kinoyhdistys ry, joka on saanut tapahtumaan kulttuuriviennin hanketukea.

