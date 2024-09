Hevimpi reissu kansainvälisessä ensi-illassa Austinissa ja Hampurissa

Odotettu heavy metal -komedia Hevimpi reissu saa maailmanensi-iltansa yhdellä maailman isoimmista genre-elokuvan festivaaleista.

Kuva: Nikita Sevcov

Jukka Vidgrenin ja Juuso Laation käsikirjoittama ja ohjaama Hevimpi reissu on jatko-osa vuonna 2018 ilmestyneelle komedialle. Uudessa elokuvassa Impaled Rektum -bändi karkaa norjalaisesta vankilasta määränpäänään Saksa ja siellä järjestettävä maailman suurin metallifestivaali Wacken.

Making Moviesin tuottama komedia on valittu Teksasin Austinissa järjestettävän Fantastic Festin ohjelmistoon. Suuri genre-elokuvafestivaali järjestetään 19.–26.9.2024. Euroopanensi-ilta on Hampurin elokuvajuhlilla, jotka järjestetään 26.9.–5.10.2024.

Festivaaliesitysten lisäksi elokuva tulee teatterilevitykseen sekä Yhdysvalloissa että Saksassa, kuin myös Japanissa. Suomessa ensi-ilta on 11.10.2014.

Hevimmän reissun pääosissa nähdään Johannes Holopainen, Max Ovaska, Chike Ohanwe ja Samuli Jaskio. Muissa rooleissa mm. Quantum of Solace -elokuvasta tuttu Anatole Taubman, The 69 Eyes -yhtyeen rumpali Jussi69, sekä metallimaailman ilmiöksi noussut japanilainen Babymetal-yhtye. Elokuvan on tuottanut Making Movies.

Fantastic Fest Filmfest Hamburg