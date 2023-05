Huhtikuun 2023 katsotuimmat elokuvat

Elokuva Katsojat huhtikuussa Kokonaiskatsojaluku (sis. 1.5.2023) Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä

1 The Super Mario Bros. Movie 188 629 193 189 6.4.2023 Michael Jelenic, Aaron Horvath US / JP Finnkino FI

2 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 37 886 42 207 31.3.2023 Jonathan Goldstein, John Francis Daley US / CA Finnkino FI

3 John Wick: Chapter 4 36 704 73 367 22.3.2023 Chad Stahelski US Nordisk FI

4 Scream VI 22 509 26 284 31.3.2023 Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett US / CA SF FI

5 Aftersun 16 354 16 984 14.4.2023 Charlotte Wells GB / US Cinemanse

6 Risto Räppääjä ja villi kone 15 307 184 420 17.2.2023 Maria Sid FI Nordisk FI

7 Hiljainen Tyttö 15 116 20 550 24.3.2023 Colm Bairéad IE Future Film

8 Evil Dead Rise 15 060 15 707 21.4.2023 Lee Cronin US / NZ / IE WB FI

9 Sisu 12 126 155 347 27.1.2023 Jalmari Helander FI Nordisk FI

10 Air 11 092 11 357 5.4.2023 Ben Affleck US WB FI

11 Everything Everywhere All at Once 10 218 74 259 29.4.2022 Dan Kwan, Daniel Scheinert US Cinemanse

12 Suzume 10 010 10 423 21.4.2023 Makoto Shinkai JP SF FI

13 My Fairy Troublemaker 8 109 8 391 7.4.2023 Caroline Origer LX / DE Cinemanse

14 The Whale 8 014 35 400 3.3.2023 Darren Aronofsky US Nordisk FI

15 What’s Love Got to Do with It? 7 686 8 359 31.3.2023 Shekhar Kapur GB SF FI

16 Renfield 7 219 7 393 14.4.2023 Chris McKay US Finnkino FI

17 Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus 6 934 211 989 23.12.2022 Januel Mercado, Joel Crawford US Finnkino FI

18 Salaliitto Kairossa 5 893 6 204 6.4.2023 Tarik Saleh SE / FR / FI / DK B-Plan

19 Beautiful Disaster 5 664 5 716 6.4.2023 Roger Kumble US Nordisk FI