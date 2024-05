Huhtikuun 2024 katsotuimmat elokuvat

Kyllä isä osaa -elokuva dominoi huhtikuun listaa ja keräsi enemmän katsojia kuin toiseksi, kolmanneksi ja neljänneksi katsotuimmat elokuvat yhteensä.

Panu Raipian ohjaama 1990-luvun tv-sarjaan perustuva Kyllä isä osaa -elokuva keräsi huhtikuussa 128 800 katsojaa ja oli kuukauden ylivoimaisesti katsotuin elokuva. Maaliskuun lopussa ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt jo 191 454 katsojaa.

Kuukauden toiseksi katsotuin elokuva oli viikkoa ennen Kyllä isä osaa ensi-iltansa saanut Kung Fu Panda 4 (huhtikuussa 53 538, yht. 116 884) perässään jo helmikuussa ensi-iltaan tullut Dyyni osa kaksi (37 090, yht. 246 851). Huhtikuussa ensi-iltansa saaneista elokuvista korkeimmalle sijalle neljä nousi Alex Garlandin ohjaama Civil War 26 766 katsojalla. USA:n ensi-iltaviikonlopun katsotuimpana ollut A24-tuotantoyhtiön elokuvan yksi osatuottajista on suomalainen IPR.VC.

Kotimaiset elokuvat pärjäsivät erinomaisesti myös huhtikuussa. Kyllä isä osaa -elokuvan kärkisijan ja kv-vähemmistöksi laskettavan Civil Warin jälkeen sijalta viisi löytyy vuosikymmenen kolmanneksi katsotuimmaksi elokuvaksi noussut Myrskyluodon Maija (25 117 katsojaa). Liki 450 000 katsojaa keränneellä elokuvalla on vuosikymmenlistalla edellään vain Barbie ja 007 No Time to Die. Kuudentena taas löytyy toinen alkuvuoden jättihitti jo 313 000 katsojaa kerännyt Luottomies-elokuva: All in (huhtikuussa 23 853). Sijalta kahdeksan taas löytyy Prinsessa Pikkiriikki (21 440 huhtikuussa, yht. 31 713). Alkuvuoden suurin lastenelokuvamenestys Heinähattu, Vilttitossu ja kana oli huhtikuun listalla vielä 13. Lähes 11 000 katsojaa huhtikuussa keränneellä hitillä on yhteensä jo yli 171 500 katsojaa. Sijalle 15 ylsi Virpi Suutarin dokumentti Havumetsän lapset.

Kuukauden kokonaiskatsojaluku oli 524 372. Se on 10,9 % vähemmän kuin vuosien 2015–2019 huhtikuun keskiarvo. Vuositasolla ollaan vastaavien vuosien keskiarvoa jäljessä 5,2 %.

Kotimaisia elokuvia sen sijaan käytiin katsomassa ennätystahtiin. Kuukauden kokonaisluku oli 258 922 eli peräti 49,4 % kuun kokonaiskatsojamäärästä. Se on 81,5 % prosenttia suurempi eli lähes kaksinkertainen kuin vuosien 2015–2019 huhtikuun keskiarvo. Katsojamääränä se on vuodesta 1987 alkaen löytyvien viikkokohtaisten katsojalukutietojen perusteella kaikkien aikojen suurin. Edellinen ennätys oli vuodelta 2012, jolloin kotimaisten elokuvien näytöksiin ostettiin huhtikuussa vajaat 240 000 lippua. Lisäksi 200 000 katsojaa on ylittynyt vain vuonna 1999. Yhteensä tänä vuonna neljän ensimmäisen kuun aikana käytiin katsomassa kotimaisia elokuvia yli 1,495 miljoonaa kertaa. Puolentoista miljoonan raja ylittyy tänään. Luku on kaikkien aikojen ennätys ja yli 100 000 katsojaa enemmän kuin vuoden 2015 edellinen ennätys. Vuoden ensimmäisen kolmanneksen kokonaiskatsojamäärä on 2 856 585 eli kotimaisten elokuvien osuus on peräti 52,3 %.

Kuukauden katsojalistoja hallinnut Kyllä isä osaa -elokuva oli katsotuin peräti 25 päivänä. Kaksi päivän katsotuimman elokuvan merkintää sai Civil War ja The Fall Guy. Kuukauden viimeisenä päivänä katsotuin oli Kung Fu Panda 4.