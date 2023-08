Ilona Vehmas valittu käsikirjoitusapurahojen tukiesittelijäksi

Ilona Vehmas aloittaa Suomen elokuvasäätiöllä fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahojen tukiesittelijänä 2.10.2023.

Kuva yllä: Heikki Humberg

”Ilona Vehmas erottui useiden erinomaisten hakijoiden joukosta erittäin analyyttisellä ajattelulla tulevasta työstään sekä positiivisella energisyydellään. Näitä taitoja hän varmasti tarvitsee tulevina vuosina”, elokuvasäätiön johtaja Lasse Saarinen kommentoi.

Taiteen maisteri Ilona Vehmas on valmistunut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta pääaineenaan elokuva- ja televisiotuotanto. Hän on työskennellyt tuotannon ja markkinoinnin tehtävissä mm. Dionysos Filmsillä ja Helsinki-filmillä. Viime vuodet Vehmas on toiminut tuottajan ja apulaistuottajan tehtävissä Yellow Film & TV:llä.

”Ilman tarkkanäköistä käsikirjoitusta ei ole tarkkanäköistä elokuvaa tai sarjaa, joten kerrassaan mahtava päästä työskentelemään tänne kotimaisen fiktion alkulähteille”, Vehmas ennakoi uutta tehtäväänsä. ”Teksti on ollut minulle aina tärkein ilmaisun muoto alastomuutensa vuoksi. Toivonkin pöydälleni hakemuksia, joissa näkyy rakkaus kirjoittamiseen ja ymmärrys käsikirjoituksen erityisyydestä tekstilajina.”

Käsikirjoitusapurahojen tukiesittelijän toimea vuodesta 2019 hoitaneen Kaisu Iston kausi päättyy vuoden lopussa. ”Elokuvasäätiö kiittää Kaisu Istoa erinomaisesti hoidetusta raskaasta pestistä. Jäämme työyhteisössämme kaipaamaan hienoa kollegaa”, Saarinen toteaa. Vehmas ja Isto jakavat vuoden 2023 viimeisen eli neljännen hakukierroksen esittelyt.