Joulukuussa elokuvasäätiöltä lähes 4,8 miljoonaa euroa tukea

Elokuvasäätiö käsitteli tänä vuonna ennätysmäärän hakemuksia, yhteensä 2137 kappaletta.

Kuva: Tuotantoyhtiö napafilms sai tuotantotukea pitkälle dokumenttielokuvalle Kaunarikuume.

Yhteensä Suomen elokuvasäätiöön saapui tänä vuonna 2137 hakemusta, joista 807 sai myönteisen päätöksen. Tukea myönnettiin yhteensä 23,5 miljoonaa euroa. Tarkemmat tilastot vuoden 2024 tukitoiminnasta julkaistaan keväällä 2025.

Kahden tuhannen hakemuksen haamuraja on mennyt aiemmin rikki 2020, jolloin jaettiin erillismäärärahoista koronatukia yli 200 hakemukselle.

Joulukuussa elokuvasäätiön hallitus teki vuoden viimeisissä päätöskokouksissa 475 tukipäätöstä, joista 141 oli myönteisiä. Tukea jaettiin yhteensä 4 789 811 euroa.

Käsikirjoitusapurahat

Käsikirjoitusapurahaa haettiin vuoden viimeisellä kierroksella 219 hankkeelle yhteensä yli 1,48 miljoonan euron arvosta. Hakemuksista meni läpi 13 prosenttia: 29 hanketta sai yhteensä 156 000 euroa käsikirjoitusapurahaa. Luvuissa on mukana fiktiiviset ja dokumentaariset elokuva- ja sarjahankkeet.

Apurahaa saaneista hankkeista 13 on pitkiä fiktioelokuvia, kuusi dokumenttielokuvia, viisi draamasarjoja ja viisi lyhytelokuvia. Kaksi lyhytelokuvista on animaatioita.

Tuotannon tuet

Kehittämistukea vuoden viimeisellä kierroksella haettiin yli 2,76 miljoonan euron arvosta 115 hankkeelle. Noin joka viides hakemus menestyi: tukea sai 26 hanketta yhteensä 622 000 euroa.

Elokuvahankkeista 10 on pitkiä fiktioelokuvia, kuusi dokumenttielokuvia ja yksi lyhyt animaatioelokuva. Kolme pitkistä fiktioelokuvista on suunnattu lapsille tai nuorille. Sarjahankkeista kuusi on draamasarjoja, kaksi animaatiosarjoja ja yksi dokumenttisarja.

Kehittämisvaiheessa ovat mm. Selma Vilhusen, Juho Kuosmasen, Antti Heikki Pesosen ja Kirsikka Saaren fiktioelokuvahankkeet sekä Virpi Suutarin ja Ari Matikaisen dokumenttielokuvahankkeet.

Tuotantotuessa niin ikään noin joka viides hakemus sai myönteisen päätöksen: tukea haki 59 hanketta 12,48 miljoonan euron arvosta ja sitä myönnettiin 13 hankkeelle yhteensä 3 088 000 euroa.

Tuotantoon lähtee seitsemän dokumenttielokuvaa ja yksi dokumenttisarja, neljä pitkää fiktioelokuvaa sekä yksi lyhyt fiktioelokuva. Dokumenttielokuvista kaksi ja pitkistä fiktioista yksi on kansainvälisiä vähemmistöyhteistuotantoja.

Tuotantotukea sai mm. Marko Röhrin neljäs luontoaiheinen pitkä elokuva Suon tarina, Ilja Rautsin kauhukomedia Punaista lunta sekä Samuli Valkaman ohjaus Kyyditys, joka on satiirinen musta komedia presidentti Ståhlbergin kidnappauksesta. Inka Achté ohjaa dokumenttielokuvan Kaunarikuume, joka kertoo suomalaisten Kauniit ja rohkeat -fanituksesta.

Esityksen ja levityksen tuet

Markkinointi- ja levitystukea jaettiin yhteensä 410 000 euroa yhdeksälle elokuvalle. Elokuvasäätiön tuotantotukea saaneiden elokuvien lisäksi Tuukka Temosen ohjaama Meduusalla ei ole sydäntä sekä Ilkka Hynnisen ja Saku Pollarin ohjaama Ismo – Maailman hauskin ulkopuolinen saivat tukea markkinointiin ja levitykseen.

Tukea elokuvien kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen myönnettiin viidelle hakemukselle yhteensä 30 731 euroa.

Elokuvateatterien laitehankinta- ja kunnostustukea myönnettiin 24 kappaletta, yhteensä 411 700 euroa.

Kulttuuriviennin tuet

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin 35 kappaletta, yhteensä 71 380 euroa. Joukossa oli kaksi hanketukea, yksi kansainvälisen levityksen hanketuki, neljä materiaali- ja markkinointitukea sekä 28 matkatukea. Kv-levitystukea sai Räkä ja Roiskis Ruotsin-levitykseen. Hanketuella lanseerataan kansainvälisesti Teemu Nikin 100 litraa sahtia ja Pirjo Honkasalon Orenda.

Selaa tukipäätöksiä