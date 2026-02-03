Ajankohtaista Jussi-ehdokkaat maaliskuun Lyhyesti-näytöksessä

Jussi-ehdokkaat maaliskuun Lyhyesti-näytöksessä

3.2.2026

Sunnuntaina 1.3.2026 järjestettävään näytökseen on vapaa pääsy.

Kuva: Underdog (Marjo Levlin)

Filmiaura palkitsee viime vuoden parhaat elokuvat maaliskuun puolivälissä Jussi-gaalassa. Esitämme lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat vuoden ensimmäisessä Lyhyesti-näytöksessä:

  • Antti Lempiäisen Huoneet on dokumenttielokuva, joka käsittelee asunnottomuutta.
  • Sherwan Hajin My Name Is Hope on fiktioelokuva taistelusta alistajia vastaan.
  • Marjo Levlinin Underdog on kokeellinen dokumenttielokuva, joka tarkastelee koirien ja ihmisten maailmaa rinnakkain.

Vuoden lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat
Sunnuntaina 1.3.2026 klo 15

Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet

Ikäraja 12. Kokonaiskesto 79 min. Tekstitetty englanniksi.

Huom! Näytökseen ei tarvitse enää lunastaa lippua. Saliin mahtuu 150 katsojaa.

Lue lisää elokuvista

Lue seuraavaksi

21.11.2025

Lyhytelokuvapäivä lähestyy – tilaa leffapaketti tai tule näytökseen!

Lyhytelokuvapäivää vietetään tänä vuonna kolmattatoista kertaa 21.12.2025, ja sitä juhlistetaan aikavälillä 8.–21.12.2025. Kuva: Matalapaine (ohj....
Lue lisää

26.3.2025

Pia Andellin elokuvia huhtikuun Lyhyesti-näytöksessä

Ilmaisnäytös Katajanokan Kino K13 -elokuvateatterissa su 6.4.2025. Kuva: elokuvasta Kesken (2024) Pia Andell on ohjannut...
Lue lisää

17.2.2025

Kevään Lyhyesti-näytökset Katajanokalla

Maaliskuussa tutustutaan lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaisiin. Kuva: Mereneläviä Lyhytelokuvamatineasarjamme Kino K13:ssa tunnetaan jatkossa ytimekkäästi nimellä Lyhyesti. Keväällä...
Lue lisää