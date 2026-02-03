Jussi-ehdokkaat maaliskuun Lyhyesti-näytöksessä
Sunnuntaina 1.3.2026 järjestettävään näytökseen on vapaa pääsy.
Kuva: Underdog (Marjo Levlin)
Filmiaura palkitsee viime vuoden parhaat elokuvat maaliskuun puolivälissä Jussi-gaalassa. Esitämme lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat vuoden ensimmäisessä Lyhyesti-näytöksessä:
- Antti Lempiäisen Huoneet on dokumenttielokuva, joka käsittelee asunnottomuutta.
- Sherwan Hajin My Name Is Hope on fiktioelokuva taistelusta alistajia vastaan.
- Marjo Levlinin Underdog on kokeellinen dokumenttielokuva, joka tarkastelee koirien ja ihmisten maailmaa rinnakkain.
Vuoden lyhytelokuvan Jussi-ehdokkaat
Sunnuntaina 1.3.2026 klo 15
Kino K13, Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki
Saavutettavuus / Turvallisemman tilan periaatteet
Ikäraja 12. Kokonaiskesto 79 min. Tekstitetty englanniksi.
Huom! Näytökseen ei tarvitse enää lunastaa lippua. Saliin mahtuu 150 katsojaa.