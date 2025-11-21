Lyhytelokuvapäivä lähestyy – tilaa leffapaketti tai tule näytökseen!

Lyhytelokuvapäivää vietetään tänä vuonna kolmattatoista kertaa 21.12.2025, ja sitä juhlistetaan aikavälillä 8.–21.12.2025.

Kuva: Matalapaine (ohj. Helmi Donner)

Elokuvasäätiö on yksi Lyhytelokuvapäivän yhteistyökumppaneista. Kulttuuriviennin suunnittelija Otto Suuronen on kuratoinut yhden kotiin tilattavista elokuvapaketeista, ja järjestämme myös Lyhyesti-näytöksen Kino K13:ssa.

Elokuvapaketti

Elokuvasäätiön kuratoima elokuvapaketti on tänä vuonna queer-teemainen Lyhyesti sateenkaaren alla. Mukana on kolme elokuvaa:

Draamaelokuva Palvelus (2022) kertoo isästä ja pojasta, sukupolvien kuilusta ja siitä, parantaako palvelus vanhat haavat.

Dokumentaarisessa elokuvassa Parta (2024) pappi Late haluaa näyttää itseltään ja maskeeraaja tekee hänelle toivomansa parran.

Animaatiodokumentti Blush – An Extraordinary Voyage (2022) on kertomus suomalais-kosovolaisesta Fatusta , jolle kauppareissu on j ännittävä kuin kuumatka: hän näyttäytyy julkisesti meikeissä ensimmäistä kertaa.

Tutustu myös muihin elokuvapaketteihin.

Tilaa elokuvapaketti

Lyhyesti-näytös Katajanokalla su 21.12.2025

Neljä uutta kotimaista elokuvaa saattelee meidät vuoden lyhyimpänä päivänä kohti valoisampaa vuodenvaihdetta sunnuntaina 21.12.2025 klo 15, Kino K13:ssa (Katajanokanlaituri 11 A, Helsinki).

Mukana on elokuvat Kuulat, Aeternus Florere, Matalapaine sekä Pastori ja ruma joulukuusi. Näytös on maksuton ja tekstitetty englanniksi.

Lue lisää ja varaa ilmaislippu:

Lyhyesti

Ranskasta lähtöisin olevan Lyhytelokuvapäivän tarkoitus on vahvistaa lyhytelokuvien näkyvyyttä ja tuoda lyhytelokuvia lähemmäksi elokuvien ystäviä ympäri Suomea, matalalla kynnyksellä. Lyhytelokuvapäivä jakaa elokuvan ilosanomaa tänäkin vuonna suoraan kotisohville, kouluihin, kirjastoihin, elokuvateattereihin ja kaikenlaisiin muihin pop-up-tapahtumiin tapahtumaviikon aikana.