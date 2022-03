Jussi-ehdokkaat vuoden 2021 kotimaisista elokuvista on valittu

Filmiaura ry:n tiedote

Kuva: Jussi-gaala 2021, Sami Sorasalmi / Filmiaura ry

Jussi-ehdokkaat vuoden 2021 elokuvista valittiin eilen illalla Filmiauran asiantuntijaraadin kokouksessa. Vuosi 2021 oli kotimaiselle elokuvalle haastava, mutta laadullisesti hieno. Elokuvateatterien sulkukausista huolimatta valkokangasensi-iltaan saatiin 18 Jussi-kriteerit täyttävää pitkää elokuvaa sekä kahdeksan dokumenttielokuvaa. Myös suomalaisen elokuvan kansainvälinen menestys oli poikkeuksellisen hyvä. Siitä kertovat palkinnot Cannesista, Venetsiasta ja useilta muilta merkittäviltä elokuvafestivaaleilta.

Jussi-ehdokkuuksia sai 15 eri elokuvaa. Eniten ehdokkuuksia sai Hytti nro 6, joka sai 12 ehdokkuutta. Elokuvien ehdokkuudet: Hytti nro 6 (12), Guled & Nasra (9), Fucking with Nobody (6), Vinski ja näkymättömyyspulveri, (5), Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia (4), 70 on vain numero (2), Invisible Demons – Tuhon merkit (2), Meren tuomat (2), Näin pilvet kuolevat (2), Omerta 6/12 (1), Tunturin tarina (1),) Vuosisadan häät (1) sekä lyhytelokuvat Haikara, Hei hei Tornio ja Kansanradio – runonlaulajien maa.

Alla ehdokkaat palkintokategorioittain.

PARAS ELOKUVA

Hytti nro 6 – tuottajat Jussi Rantamäki, Emilia Haukka /Elokuvayhtiö Aamu

Fucking with Nobody – tuottajat Emilia Haukka, Jussi Rantamäki /Elokuvayhtiö Aamu

Guled & Nasra – tuottajat Misha Jaari, Mark Lwoff, Risto Nikkilä /Bufo, Thanassis Karathanos, Martin Hampel /Twenty Twenty ja Stéphane Parthenay, Robin Boespflug-Vonier /Pyramide Productions

Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia – tuottajat Jani Pösö ja Teemu Nikki /It’s Alive

Vinski ja näkymättömyyspulveri – tuottajat Juha Wuolijoki ja Laura Salonen /Snapper Films

OHJAUS

Khadar Ayderus Ahmed – Guled & Nasra

Hannaleena Hauru – Fucking with Nobody

Juho Kuosmanen – Hytti nro 6

NAISPÄÄOSA

Seidi Haarla – Hytti nro 6

Hannele Lauri – 70 on vain numero

Yasmin Warsame – Guled & Nasra

MIESPÄÄOSA

Omar Abdi – Guled & Nasra

Yuriy Borisov – Hytti nro 6

Petri Poikolainen – Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

NAISSIVUOSA

Tanja Heinänen – Fucking with Nobody

Matleena Kuusniemi – Vuosisadan häät

Marja Packalén –70 on vain numero

MIESSIVUOSA

Tomi Alatalo – Hytti nro 6

Sverrir Gudnason – Omerta 6/12

Lasse Poser – Fucking with Nobody

KÄSIKIRJOITUS

Khadar Ayderus Ahmed – Guled & Nasra

Andris Feldmanis, Livia Ulman, Juho Kuosmanen – Hytti nro 6

Hannaleena Hauru, Lasse Poser – Fucking with Nobody

KUVAUS

Teemu Liakka – Tunturin tarina

Mika Orasmaa, Kjell Lagerroos – Vinski ja näkymättömyyspulveri

J-P Passi – Hytti nro 6

MUSIIKKI

Kristian Eidnes Andersen – Näin pilvet kuolevat

Andre Matthias – Guled & Nasra

Tapani Rinne – Meren tuomat

ÄÄNISUUNNITTELU

Sami Kiiski, Heikki Kossi – Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

Pietu Korhonen – Hytti nro 6

Susmit Bob Nath – Invisible Demons – Tuhon merkit

LEIKKAUS

Hannaleena Hauru – Fucking with Nobody

Jussi Rautaniemi – Hytti nro 6

Jussi Sandhu – Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia

LAVASTUSSUUNNITTELU

Arūnas Čepulis – Vinski ja näkymättömyyspulveri

Kari Kankaanpää– Hytti nro 6

Antti Nikkinen – Guled & Nasra

PUKUSUUNNITTELU

Anu Gould – Guled & Nasra

Kristina Mališauskienė – Vinski ja näkymättömyyspulveri

Jaanus Vahtra – Hytti nro 6

MASKEERAUSSUUNNITTELU

Žaneta Jasiūnienė – Vinski ja näkymättömyyspulveri

Nadine Otsobogo Boucher – Guled & Nasra

Liina Pihel – Hytti nro 6

DOKUMENTTIELOKUVA

Invisible Demons – Tuhon merkit – ohjaus Rahul Jain, tuottajat Iikka Vehkalahti, Heino Deckert /Toinen katse

Meren tuomat – ohjaus Anna Antsalo, tuottajat Venla Hellstedt ja Juha Löppönen /Tuffi Films

Näin pilvet kuolevat – ohjaus Tuija Halttunen, tuottajat Niina Virtanen, Pasi Hakkio / Wacky Tie Films

LYHYTELOKUVA

Haikara – ohjaus Siiri Halko

Hei hei Tornio – ohjaus Emilia Hernesniemi

Kansanradio – runonlaulajien maa – ohjaus Virpi Suutari

Jussi-ehdokkaat valitsee vuosittain vaihtuva, ammattilaisista koostuva asiantuntijaraati yhdessä Filmiauran hallituksen kanssa. Raadissa olivat mukana seuraavat elokuva-alan ammattilaiset: tuottaja Kaarle Aho, ohjaaja Ulla Heikkilä, käsikirjoittaja Jenni Toivoniemi, näyttelijät Jaana Saarinen ja Amir Escandari, kuvaaja Arsen Sarkisiants, leikkaaja Samu Heikkilä, säveltäjä Samuli Putro, pukusuunnittelija Jouni Mervas, lavastussuunnittelija Markus Packalén, äänisuunnittelija Mikko Mäkelä, maskeeraussuunnittelija Kata Launonen ja elokuvalevittäjä Harry Päiväläinen. Filmiauran hallituksesta raadissa olivat: Riina Liukkonen, Minna Lampolahti, Manna Katajisto, Lauri Nurkse ja Hannele Marjavaara. Parhaan dokumentin ehdokkaan valinnan ajaksi Jenni Toivoniemi poistui ulos kokouksesta.

Jussi-patsaat jakaa elokuva-alan ammattilaisten yhdistys Filmiaura ry ja lopulliset voittajat valitsee Filmiaura ry:n jäsenistö suljetulla lippuäänestyksellä. Jussi-gaala järjestetään perjantaina 6.5.2022 jolloin jaetaan Jussi-palkinnot vuoden 2021 parhaille kotimaisille elokuville ja niiden tekijöille. Jussi-gaala televisioidaan suorana lähetyksenä Helsingin Kaapelitehtaan Merikaapelihallista MTV3-kanavalla.

Yleisö voi tuttuun tapaan valita oman suosikkielokuvansa, jolle jaetaankunniakirja. Yleisön suosikkielokuvaäänestyksen järjestää Elisa Viihde. Gaalassa jaetaan lisäksi 20 000 euron arvoinen Nordisk Film -palkinto.

Ensimmäiset Jussit jaettiin 16.11.1944. Vuonna 1944 perustettu Jussi-palkinto on tiettävästi Euroopan vanhin elokuvapalkinto. Jussi-palkintoja jaetaan 16 eri kategoriassa, joita ovat paras elokuva, ohjaus, naispääosa, miespääosa, naissivuosa, miessivuosa, käsikirjoitus, kuvaus, elokuvamusiikki, leikkaus, äänisuunnittelu, lavastussuunnittelu, pukusuunnittelu, maskeeraussuunnittelu, dokumenttielokuva ja lyhytelokuva.