Käsikirjoitusapurahoja sekä maahantuonti- ja kulttuuriviennin tukia jaettu maaliskuussa

Elokuvasäätiön hallitus jakoi maaliskuun toisessa päätöskokouksessa 455 005 euroa tukea.

Kuva: Atlantic Film sai maahantuontitukea itävaltalaisohjaaja Marie Kreutzerin elokuvan Corsage – Kuriton keisarinna levitykseen Suomessa.

Tässä kokouksessa käsittelyssä oli fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahat. Niitä oli haettu vuoden ensimmäisessä haussa yhteensä 716 100 euron arvosta 112 hankkeelle. Noin 30 % hakijoista menestyi: tukea myönnettiin 178 600 euroa 34 elokuvalle ja sarjalle.

Apurahalla käsikirjoitetaan 21 pitkää fiktioelokuvaa, seitsemää sarjaa ja kuutta lyhytelokuvaa. Animaatioita näistä on neljä: yksi lyhytelokuva, yksi sarja ja kaksi pitkää animaatioelokuvaa.

Maahantuontituen ensimmäinen hakukierros oli erittäin suosittu: tukea haettiin 22 elokuvalle yhteensä 325 885 euroa ja myönnettiin 19 elokuvalle 240 000 euroa. Viime vuonna maahantuontituen kolmella hakukierroksella jaettiin reilut 421 000 euroa 35 elokuvalle.

Nyt tukea sai espanjalainen maaseutukuvaus Tämä maa (Alcarràs, 2022), valokuvaaja Nan Goldinista kertova dokumenttielokuva All the Beauty and the Bloodshed (2022) ja Itävallan keisarinna Elisabetista kertova draama Corsage – Kuriton keisarinna (2022).

Kulttuuriviennin tukia jaettiin 36 405 euroa. Joukossa oli yksi hanketuki, yksi materiaalituki ja kuusi matkatukea.

