Käsikirjoitusapurahoja sekä tukea maahantuontiin, koulutukseen ja kulttuurivientiin

Elokuvasäätiön hallitus myönsi 258 025 euroa 50 hakemukselle maaliskuun toisessa päätöskokouksessa.

Kuva: Cinemanse sai maahantuontitukea intialaiselokuvan All We Imagine as Light (ohj. Payal Kapadia, 2024) levittämiseen Suomessa.

Käsikirjoitusapurahat

Maaliskuun toisessa päätöskokouksessa jaettiin apurahoja fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoittamiseen. Hakemuksia tuli ennätykselliset 214 ja apurahaa haettiin yli 1,5 miljoonan euron arvosta.

Hakemuksista menestyi 12 %: apurahoja myönnettiin 25 kappaletta 142 000 euroa arvosta. Joukossa on 13 pitkää fiktioelokuvaa, viisi draamasarjaa ja seitsemän lyhytelokuvaa, joista kolme on animaatioelokuvia.

Esityksen ja levityksen tuet

Maahantuontituen hakumäärä kasvoi vuonna 2023 merkittävästi: tukea haettiin tuolloin 60 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Viime vuonna kysyntä kasvoi enää kuusi prosenttia, mutta tukimuoto on siis edelleen halutumpi kuin vain muutama vuosi sitten.

Maahantuontituen suosio ei näytä hiipuvan tänäkään vuonna. 2025 ensimmäiselle kierrokselle tuli 17 hakemusta 250 700 euron arvosta, mikä enteilee edellisvuosien kaltaista kysyntää. Tukea myönnettiin 100 000 euroa seitsemän elokuvalle.

Neljä hakijaa sai koulutustukea CineEurope 2025 -konferenssiin. Tukien yhteissumma on 4200 euroa.

Kulttuuriviennin tuet

Kulttuuriviennin varoista myönnettiin yksi materiaali- ja markkinointituki ja 13 matkatukea, yhteensä 11 825 euroa.

