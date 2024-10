Kati Outinen saa arvostetun palkinnon Saksasta

Lyypekin Nordic Film Days -palkitsee suomalaisnäyttelijän elämäntyöpalkinnolla. Festivaali järjestetään 6.–10.11.2024.

Kuva: Mies vailla menneisyyttä / Sputnik

Aki Kaurismäen elokuvien tähtenä kansainvälistä huomiota saanut Kati Outinen on tämän vuoden kunniavieras Lyypekin pohjoismaisella elokuvafestivaalilla, joka järjestetään marraskuussa jo 66. kertaa. Kunniapalkinto luovutetaan Outiselle festivaalin avajaisissa 6. marraskuuta. Aiempia palkinnon saajia ovat mm. näyttelijät Liv Ullman ja Trine Dyrholm.

Festivaalin tiedotteessa taiteellinen johtaja Thomas Hailer kehuu Outisen kasvoja, jotka pienin elein paljastavat roolihahmojen sisäistä elämää ja tuovat valokeilan marginaalisten hahmojen tarinoihin. Outinen on tuonut pohjoismaisen elokuvan saavutettavaksi kansainväliselle yleisölle.

Teatterikorkeakoulussa opiskellut helsinkiläinen Kati Outinen oli osa KOM-teatterin ensemblea ja aloitti nuorena myös uran elokuvassa. Vuonna 2002 hänet palkittiin parhaan naisnäyttelijän palkinnolla Cannesin elokuvajuhlilla roolistaan Aki Kaurismäen elokuvassa Mies vailla menneisyyttä.

Outinen on itse valinnut festivaalilla nähtävät elokuvat, jotka ovat kaikki yhteistöitä Aki Kaurismäen kanssa:

Varjoja paratiisissa (1988)

Tulitikkutehtaan tyttö (1990)

Kauas pilvet karkaavat (1996)

Juha (1999)

Mies vailla menneisyyttä (2002)

Lyypekin pohjoismainen elokuvafestivaali esittää lisäksi suomalaisia elokuvia ja yhden draamasarjan useassa eri sarjassa. Pitkien fiktioelokuvien kilpasarjassa on mukana Mika Kaurismäen ohjaama Mielensäpahoittajan rakkaustarina ja dokumenttielokuvien kilpasarjassa Virpi Suutarin ohjaama Havumetsän lapset. Lyhytelokuvasarjassa on mukana seitsemän elokuvaa, mm. Risto Jarva -palkinnon voittanut Elina Talvensaaren How to Please.

Suomalaiselokuvat ovat menestyneet viime vuosina hyvin Lyypekin kilpasarjoissa. Festivaalin pääpalkinto on 2020-luvulla mennyt Tia Kouvon esikoipitkälle Mummola ja Khadar Ayderus Ahmedin elokuvalle Guled & Nasra. Dokumenttielokuvien pääpalkinnon on saanut Susanna Helken Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja.

Pitkien fiktioelokuvien kilpasarja

Mielensäpahoittajan rakkaustarina (Mika Kaurismäki, 2024)

Dokumenttielokuvien kilpasarja

Havumetsän lapset (Virpi Suutari, 2024)

Nuorisoelokuvien kilpasarja

Hallonbacken (Saara Cantell, 2023)

Neurotyypit (Maija Hirvonen, 2024)

Lyhytelokuvat

The Beauty Odyssey (Rosaliina Paavilainen, 2024)

How to Please (Elina Talvensaari, 2023)

Hyvästit Leninille (Inka Achté, Einari Paakkanen, 2024)

Juurettomat (August Joensalo 2023)

Milloin päivä valkenee (Sanna Liljander 2024)

Penan erikoiskuljetus (Anssi Kasitonni 2024)

You Can’t Get What You Want But You Can Get Me (Samira Elagoz, Z Walsh, 2024)

Special-sarja

Mykkätrilogia (Juho Kuosmanen, 2023)

Draamasarjat

Utö (Oskari Huttu, Mikko Räisänen, 2023)

Retrospektiivi

Vihreä kulta (Valentin Vaala, 1939)

Lumikuningatar (Päivi Hartzell, 1986)

Nordische Filmtage Lübeck