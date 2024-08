Kesä–heinäkuun 2024 katsotuimmat elokuvat

Yhdysvaltalaiset elokuvat hallitsivat suvereenisti kesäkuukausien katsojalistoja. Lomakauden suurimmat hitit olivat kaksi koko perheen animaatiojatko-osaa.

Heinäkuun puolivälin jälkeen ensi-iltansa saanut Kelsey Mannin ohjaama animaatioelokuva Inside Out – mielen sopukoissa 2 ehti nousta kesä–heinäkuun katsotuimmaksi elokuvaksi. Vuoden 2024 suurimpiin hitteihin kansainvälisestikin kuuluvalla elokuvalla on jo kasassa 213 714 katsojaa kaksi viikkoa ensi-iltansa jälkeen. Katsojista tosin 11 750 tuli jo kesäkuun ennakoissa. Ensimmäinen Inside out (2014) keräsi 254 076 katsojaa. Elokuva teki ensi-iltapäivänään ja -viikonloppunaan vuoden parhaimmat päivä- ja viikonlopputulokset (30 974 ja 54 814).

Ajanjakson toiseksi katsotuin elokuva ylitti sekin 200 000 katsojan rajan. Kesäkuun lopussa ensi-iltansa saanut Itse ilkimys 4 on kerännyt reilussa kuukaudessa 200 683 katsojaa. Sarjan aiemmat osat ovat keränneet yhteensä yli 720 000 katsojaa. Menestynein niistä on ollut vuoden 2017 kolmososa 333 790 katsojalla. Lisäksi vielä pääsarjaakin suositummat kaksi Kätyrit-elokuvaa ovat keränneet yhteensä yli 760 000 katsojaa.

Kesä–heinäkuun kolmanneksi katsotuimmaksi ylsi viikko sitten ensi-iltansa saanut supersankarielokuva Deadpool & Wolverine 90 356 katsojalla. Kaksi ensimmäistä Deadpool-elokuvaa ovat keränneet kumpikin yli 200 000 katsojaa.

Kesän katsojalistat ovat olleet perinteisesti täysin amerikkalaisten elokuvien hallussa. Näin oli tänäkin vuonna. Ajanjakson 14 katsotuinta elokuvaa olivat yhdysvaltalaisia. Katsojaosuudessa amerikkalaiselokuvien osuus oli 87 %.

Kesällä ei suuren yleisön kotimaisia elokuvia ole ollut tapana tuoda ensi-iltaan. Heinäkuussa sai kuitenkin vähintään rajatun ensi-illan kolme ainakin osittain suomalaista tuotantoa: Joonas Makkosen sci-fi-toiminta Gravediggers on kerännyt toistaiseksi 366 katsojaa. Vain Pohjanmaalla esitetty Roni Isopahkalan, Tuukka Salon ja Anni Lahtisen ohjaama komedia Polttarit taas on kerännyt 311 ja Suomessa kuvattu Ran Huangin ohjaama kiinalais-suomalais-brittiläinen Mitä jäljelle jää 167 katsojaa.

Ajanjakson kahdenkymmenen katsotuimman joukkoon mahtui kuitenkin kaksi kotimaista: alkuvuoden suurhitit Kyllä isä osaa -elokuva sijalla 15 ja Myrskyluodon Maija sijalla 18. Yhteensä kotimaisia elokuvia on käyty katsomassa kesän aikana 32 296 kertaa ja niiden prosenttiosuus on 3,4.

Vain kuusi eri elokuvaa keräsi itselleen päivän katsotuimman elokuvan tittelin: Itse ilkimys 4 keräsi niitä eniten peräti 19, kesäkuuta hallinnut Bad Boys: Ride or Die oli katsotuin 18 päivänä, heinäkuun loppupuolta hallinnut Inside Out – mielen sopukoissa 2 keräsi päivämerkintöjä kymmenen, kesäkuun alussa katsotuimpana keikkunut Karvinen seitsemän ja viikko sitten ensi-iltaan tullut Deadpool & Wolverine kuusi. Lisäksi juhannusaaton katsotuin oli Aarne Tarkaksen ohjaama vuoden 1963 musikaalikomedia Teerenpeliä.

Ajanjakson aikana käytiin elokuvissa 937 055 kertaa. Näistä kesäkuussa alle kolmannes 294 827. Kesäkuun katsojaluku olikin alhaisin kahteenkymmeneen vuoteen, jos koronasulkuvuodet jätetään huomiotta. Viimeksi vähemmän katsojia oli kesäkuussa vuonna 2004 – muutama tuhat vähemmän. Heinäkuussa elokuvissa käytiin 642 228 kertaa. Luku kuuluu heinäkuun keskikastiin viimeiseltä kahdeltakymmeneltä vuodelta. Se jää kuitenkin kauas viimevuotisesta ennätysheinäkuusta, jolloin Barbien, Oppenheimerin ja Indiana Jonesin johdolla elokuvissa käytiin lähes 910 000 kertaa.

Vuosilistaa voi seurata täältä ja kaikkien aikojen tilannetta täältä.