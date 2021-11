Ketutuskilpailun voittajat palkittiin Kettupäivät festivaalin yhteydessä

Kettupäivien tiedote

Sunnuntaina päättyneen Kettupäivät-festivaalin yhteydessä järjestetyn Ketutuskilpailun voittajat on valittu. Ketutuskilpailussa haettiin raikkaita ideoita ja elokuva-aiheita, jotka kertovat maailmasta tässä ja nyt, pureutuvat ongelmiin ja löytävät uusia näkökulmia.

Pääpalkinnon saa Niko Väistön ehdotus Bensaralli. Palkintona on yhden kuukauden käsikirjoitusapuraha Suomen elokuvasäätiöstä.

Bensaralli on rajaseudulle sijoittuva dokumentti, jossa rakennemuutosta ja yhteiskunnallisia kysymyksiä käsitellään Venäjälle suuntautuneen bensarallin kautta. Rajakaupungin elämää kuvaava ehdotus on sidottu aikaan ja paikkaan, mutta on samalla yleinen ja ajaton. Absurdeja elementtejä sisältävä, aiheensa mittainen ehdotus tarkastelee huumorilla muutosvastarintaa ja menneisyyden ihannointia.

Kunniamaininnan saavat Camilla Roosin Anatomian oppitunti Suomessa sekä Simon al-Bazoonin Hymyilen ja kumarran.

Anatomian oppitunti Suomessa on tutkimus vittu-sanan etymologiasta. Kaikkien tuntemaa ilmiötä, vittu-sanan liikakäyttöä, tarkastellaan oivaltavasti ja huumorilla. Vitun monet merkitykset kertovat yllättäviä asioita yhteiskunnastamme.

Hymyilen ja kumarran kuvaa siivoojana työskentelevän turvapaikanhakijan vaikeuksia päästä osalliseksi ja mukaan. Ehdotus hurmasi tuomariston lämpimyydellään ja herkkyydellään. Sen ehjä ja kokonainen maailma on inhimillinen ja tunnistettava.

Kilpailuun tuli 33 ehdotusta, joiden joukossa oli lukuisia toteuttamiskelpoisia ideoita. Eri lajityypit olivat hyvin edustettuina, mukana oli dokumentteja ja fiktioita, lyhyitä ja pitkiä, kirjallisia ja kokeellisia aiheita. Monipuolisissa ja värikkäissä ehdotuksissa tuotiin esiin kiinnostavia havaintoja ja tärkeitä teemoja. Pakolaisuutta, siirtolaisuutta ja maahanmuuttoa käsitteleviä ehdotuksia oli useita. Toisaalta moni ideoista kuvasi mielikuvituksen voimaa ihmisen selviytymiskeinona. Tuomaristo huomioi myös, että monet tekstit olivat erinomaisesti kirjoitettuja.

Kilpailun raadissa olivat Iris Olsson Suomen elokuvasäätiöstä, Ville Suhonen ELKE ry:stä sekä puheenjohtajana Anna Korhonen Kettupäivien suunnitteluryhmästä.