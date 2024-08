Kuolleet lehdet on Suomen ehdokas Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkintoon

Tänäkin vuonna ehdokkaita on asetettu kuusi, kun Grönlanti lähettää toista kertaa elokuvan kilpailuun.

Nordisk Film & TV Fond on julkistanut tänään Haugesundin kansainvälisten elokuvajuhlien yhteydessä Norjassa Pohjoismaiden neuvoston tämän vuoden elokuvapalkinnon ehdokkaat. Ehdolla on neljä fiktio- ja kaksi dokumenttielokuvaa, jotka ovat kuluneen vuoden aikana tehneet merkittävän vaikutuksen kansainvälisellä elokuvafestivaalikentällä.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2024 elokuvapalkintoehdokkaat ovat:

Tanska: The Son and the Moon – Ohjaus Roja Pakari ja Emilie Adelina Monies, käsikirjoitus Roja Pakari, Denniz Göl Bertelsen, tuotanto Sara Stockmann / Sonntag Pictures

– Ohjaus Roja Pakari ja Emilie Adelina Monies, käsikirjoitus Roja Pakari, Denniz Göl Bertelsen, tuotanto Sara Stockmann / Sonntag Pictures Suomi: Kuolleet lehdet / Höstlöv som faller / Fallen Leaves – Ohjaus ja käsikirjoitus Aki Kaurismäki, tuotanto Aki Kaurismäki, Misha Jaari, Mark Lwoff / Sputnik ja Bufo

– Ohjaus ja käsikirjoitus Aki Kaurismäki, tuotanto Aki Kaurismäki, Misha Jaari, Mark Lwoff / Sputnik ja Bufo Grönlanti: Twice Colonized – Ohjaus Lin Alluna, käsikirjoitus Aaju Peter ja Lin Alluna, tuotanto Emile Hertling Péronard / Ánorâk Film

– Ohjaus Lin Alluna, käsikirjoitus Aaju Peter ja Lin Alluna, tuotanto Emile Hertling Péronard / Ánorâk Film Islanti: Touch – Ohjaus Baltasar Kormákur, käsikirjoitus Ólafur Jóhann Ólafsson ja Baltasar Kormákur, tuotanto Agnes Johansen ja Baltasar Kormákur / RVK Studios

– Ohjaus Baltasar Kormákur, käsikirjoitus Ólafur Jóhann Ólafsson ja Baltasar Kormákur, tuotanto Agnes Johansen ja Baltasar Kormákur / RVK Studios Norja: Sex – Ohjaus ja käsikirjoitus Dag Johan Haugerud, tuotanto Yngve Sæther ja Hege Hauff Hvattum / Motlys

– Ohjaus ja käsikirjoitus Dag Johan Haugerud, tuotanto Yngve Sæther ja Hege Hauff Hvattum / Motlys Ruotsi: Crossing – Ohjaus ja käsikirjoitus Levan Akin, tuotanto Mathilde Dedye / French Quarter Film

Suomen ehdokkaan asetti kolmihenkinen lautakunta, johon kuuluvat Mikaela Westerlund, Kalle Kinnunen ja Kaisu Isto. Perusteluissaan lautakunta toteaa:

”Kuolleiden lehtien ajattoman tarinan taustalla on surua, nostalgiaa sekä katoava vanha Helsinki. Aki Kaurismäen elokuva kertoo yksinkertaisen tarinan yksinäisestä naisesta ja miehestä, Ansasta ja Holapasta, jotka kohtaavat ja rakastuvat. Suhde kuitenkin uhkaa kariutua Holapan alkoholiongelman vuoksi. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan tuo elokuvaan taustaäänen, joka kuullaan vain muutamassa kohtauksessa Ansan radiosta, mutta joka kaikuu loppuun asti. Tarina on perinteistä Kaurismäkeä, ja vaikka se onkin pelkistetty ja näennäisen pieni, ohjaaja-käsikirjoittajan ainutlaatuinen näkemys tekee siitä suuren. Elokuvan soljuva kerronta, huumori ja kaurismäkeläisen naiivi romanssi ovat tuttuja elementtejä, mutta nyt mennyt maailma yllättäen kohtaa luonteeltaan hyvinkin ajankohtaisen optimismin kaipuun. Sen tuovat elokuvassa eloon Ansaa ja Holappaa esittävien Alma Pöystin ja Jussi Vatasen tuoreus. Lopulta tärkeintä ovat rakkaus ja toivo.”

Kuolleet lehdet -elokuvan ensimmäinen kansainvälinen esitys oli Cannesin pääkilpasarjassa 2023, jossa se voitti tuomariston palkinnon Prix du Juryn. Kotimaan ensi-ilta oli 15.9.2023. Elokuva on saanut kotimaassa yli 300 000 katsojaa ja oli vuoden 2023 katsotuin kotimainen elokuva. Sitä on levitetty ympäri maailmaa kymmeniin maihin ja se on kerännyt tähän mennessä yli 1 500 000 katsojaa.

Pohjoismaiden neuvoston elokuvapalkinto on tullut Suomeen kahdesti: kaikkien aikojen ensimmäinen palkinto myönnettiin vuonna 2002 Aki Kaurismäen elokuvalle Mies vailla menneisyyttä, ja vuonna 2017 palkinto meni Selma Vilhusen elokuvalle Tyttö nimeltä Varpu.

Palkinto myönnetään taiteellisesti korkeatasoiselle, pohjoismaisena tuotantona tehdylle pitkälle teatterielokuvalle. Elokuvan kansallisen teatteriensi-illan on pitänyt olla 1. heinäkuuta 2023 ja 30. kesäkuuta 2024 välisenä aikana. Yhteensä 300 000 Tanskan kruunun (noin 41 000 euron) suuruinen palkinto jaetaan tasan elokuvan käsikirjoittajan, ohjaajan ja tuottajan kesken. Näin korostetaan sitä, että elokuva on taiteenlajina näiden kolmen päätoimijan tiiviin yhteistyön tulos.

Kansalliset raadit ovat valinneet kuusi ehdokaselokuvaa perusteinaan korkea laatu, juuret pohjoismaisessa kulttuurissa ja se, että ne erottuvat taiteellisen omaperäisyytensä kautta kiehtovina ja ympäristöönsä sidoksissa olevina taideteoksina.

Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2024 elokuvapalkinnon voittaja julkistetaan tiistaina 22.10.2024 verkossa, Islannin yleisradioyhtiö RÚV:n toimesta. Samanaikaisesti julkistetaan muutkin Pohjoismaiden neuvoston palkinnot: kirjallisuuspalkinto, lasten- ja nuorten kirjallisuuspalkinto, musiikkipalkinto ja ympäristöpalkinto.

Helsingissä kaikki kuusi ehdokaselokuvaa nähdään Helsinki International Film Festival – Rakkautta & Anarkiaa -elokuvajuhlien ohjelmistossa 19.–29.9.2024.

Nordic Council Film Prize