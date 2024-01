Kuusi suomalaiselokuvaa Göteborgiin – Ohjus ja Máhccan kilpasarjoissa

Miia Tervon ohjaama draamakomedia Ohjus saa festivaalilla maailmanensi-iltansa.

Kuva: Ohjus / Elokuvayhtiö Komeetta

Göteborgin elokuvajuhlat järjestetään 26.1.–4.2.2024 Ruotsissa. Pohjoismaiselle fiktioelokuvalle jaettava pääpalkinto Dragon Award on arvoltaan 400 000 Ruotsin kruunua eli noin 39 000 euroa.

Dragon Awardista kilpailee Miia Tervon ohjaama ja käsikirjoittama Ohjus, joka sijoittuu vuoteen 1984. Inarijärveen syöksyi neuvostoliittolainen ohjus, ja kansainvälinen selkkaus oli valmis. Draamakomedia kertoo yksinhuoltaja Niinasta, joka saa uuden alun elämälleen paikallisen sanomalehden toimittajana – ja eteensä mahdollisen jymyjutun kylässä, jossa ei koskaan tapahdu mitään.

Kyseessä on Miia Tervon toinen pitkä fiktioelokuva. Tervon esikoiselokuva Aurora sai niin ikään ensi-iltansa Göteborgissa, festivaalin avajaiselokuvana 2019. Ohjuksen ovat tuottaneet Kaisla Viitala ja Daniel Kuitunen Elokuvayhtiö Komeetalle. Se tulee Suomessa elokuvateattereihin 2.2.2024.

Göteborgin pohjoismaisessa dokumenttielokuvakilpailussa on mukana Suvi Westin ja Anssi Kömin ohjaama Máhccan – kotiinpaluu. Se kuvaa saamelaisesineiden repatriaatiota eli palautusta eurooppalaisista museoista Saamenmaalle. Elokuvan ensi-ilta oli syyskuussa Toronton elokuvajuhlilla. Sen on tuottanut Janne Niskala Vaski Filmille.

Kilpasarjoissa on myös kaksi elokuvasäätiön tukemaa yhteistuotantoa: Isabella Eklöfin ohjaama Grönlantiin sijoittuva Kalak fiktioelokuvien kilpailussa ja Johanna Bernhardsonin ohjaama Bröderna Andersson dokumenttielokuvien kilpailussa.

Pohjoismaista elokuvaa on esillä myös Nordic Light -nimisessä sarjassa, johon tänä vuonna valittiin neljä suomalaiselokuvaa:

Katja Gauriloffin ohjaama Je’vida (tuotanto: Oktober)

ohjaama Je’vida (tuotanto: Oktober) Tia Kouvon ohjaama Mummola (tuotanto: Elokuvayhtiö Aamu)

ohjaama Mummola (tuotanto: Elokuvayhtiö Aamu) Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija (tuotanto: Solar Films)

ohjaama Myrskyluodon Maija (tuotanto: Solar Films) Inari Niemen ohjaama Valoa valoa valoa (tuotanto: Lucy Loves Drama)

Nordisk Film & TV Fondin käsikirjoituspalkinnosta kilpailee Miikko Oikkonen sarjallaan Estonia. Elokuvasäätiön on tukenut Fisher Kingin tuottaman sarjan kehittämistä. Estonia on Suomessa katsottavissa MTV:n Katsomo-palvelussa. 200 000 Norjan kruunun eli vajaa 20 000 euron arvoinen NFTVF:n palkinto myönnetään draamasarjan käsikirjoituksesta ja ehdolla on yksi sarja jokaisesta Pohjoismaasta.

Göteborg Film Festival