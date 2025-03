Laaja ranskalais-pohjoismainen Visions Nordiques -tapahtuma tällä viikolla Pariisissa

Viisipäiväisessä tapahtumassa on yleisönäytöksiä uusista ja klassikkoteoksista, keskusteluja elokuvantekijöiden kanssa ja ammattilaisohjelmistoa.

Tapahtumaa järjestävät yhteistyössä pohjoismaisten elokuvainstituuttien The Five Nordics, Ranskan Centre national du cinema et de l’image animée (CNC) ja Ruotsin-instituutti Ranskassa 5.–9.3.2025. Tavoitteena on edistää pohjoismaisen ja ranskalaisen elokuva-alan monipolvista yhteistyötä, yhteistuotantoja ja tiedonjakoa.

Ammattilaisohjelmistossa paneudutaan levitykseen, kansainväliseen myyntiin, kestävään kehitykseen ja lahjakkuuksien kehittämiseen (’talent development’). Torstaina 6.3. ohjelmaa on mahdollista seurata YouTube-lähetyksen kautta (linkki tulee ao. sivustolle).

Yleisönäytökset järjestetään Grand Action -elokuvateatterissa, jossa nähdään 12 uutta elokuvaa ja viiden klassikkoelokuvan ohjelma. Ranskassa levityksen saava Juho Kuosmasen Mykkätrilogia on mukana ennakkonäytöksissä. Suomesta ohjelmistoon valittiin myös Pirjo Honkasalon Orenda ja Aki Kaurismäen Le Havre.

Suomalaisvieraita tapahtumassa ovat ohjaaja Juho Kuosmanen, näyttelijä Alma Pöysti ja tuottajat Mark Lwoff, Miia Haavisto, Mia Ylönen ja Daniel Kuitunen.

Visions Nordiques