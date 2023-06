Kotimainen elokuva vahvempi kuin koskaan – myös syksyllä luvassa monipuolista tarjontaa

Elokuvasäätiön tukemat elokuvat ovat menestyneet alkuvuodesta 2023 festivaaleilla ja teatterilevityksessä. Kotimaisen elokuvan moninaisuus niin aiheissa kuin tekijöissä on valttikortti – suomalaisen elokuvan maine kansainvälisesti ei ole koskaan ollut yhtä korkealla.

Alkuvuosi 2023 on tarjonnut suomalaisen elokuvan merkkihetkiä jatkaen viime vuoden ilonaiheita. Kansainvälisessä levityksessä erottuvat erityisesti niin sanotut genre-elokuvat. Taneli Mustosen ohjaama kauhuelokuva The Twin on saanut teatterilevityksen ympäri maailman ja sillä on kansainvälisesti jo noin miljoona katsojaa. Jalmari Helanderin ohjaama toimintaelokuva Sisu on myös avannut useassa maassa, mm. Yhdysvalloissa ensi-iltaviikonloppunaan yli 1000 salissa. Sen tulos lippuluukuilla on jo noin 12,5 miljoonaa euroa.

Eurooppalaisten elokuvien menestys alkaa useimmiten tärkeiltä kansainvälisiltä elokuvafestivaaleilta. Aki Kaurismäen saama tuomaristopalkinto Cannesista on ilmeinen kohokohta. Kuolleet lehdet jatkoi voitokkaan Cannesin jälkeen Sydneyn elokuvajuhlille, ja luvassa on myös esityspaikat Karlovy Varyn ja Münchenin suurilla festivaaleilla. Erinomaiset kansainväliset arviot lupaavat hyvää myös levityksen kannalta. Kotimaisen ensi-illan lisäksi elokuva tulee syyskuussa elokuvateattereihin mm. Saksassa ja Ranskassa.

Toinen kansainvälisesti arvostettu tekijämme, Selma Vilhunen toi uusimman elokuvansa Neljä pientä aikuista ensi-iltaan alkuvuodesta Rotterdamin elokuvajuhlilla. Naispääosan Alma Pöysti palkittiin parhaana näyttelijänä Göteborgin elokuvajuhlilla. Myös Katja Gauriloffin toinen pitkä fiktioelokuva Je’vida sai hyvän lähdön Tribecan elokuvajuhlilta New Yorkista nyt kesäkuussa. Elokuva on tehnyt jo nyt historiaa: se on ensimmäinen koltansaamenkielinen elokuva.

Berlinalessa nähtiin ensimmäinen suomalaiselokuva verrattain tuoreessa Encounters-kilpasarjassa. Tia Kouvon esikoispitkä Mummola on jatkanut Berlinalesta mm. eksklusiiviseen New Directors/New Films -tapahtumaan New Yorkissa sekä Sydneyn elokuvajuhlille. Romaniassa Transsilvanian elokuvajuhlilla se voitti tuomariston erikoispalkinnon. Nämä kolme edellä mainittua elokuvaa tulevat Suomessa elokuvateattereihin loppuvuodesta.

Lyhytelokuvissa erityisesti animaation saralla menee hienosti. Viime syksynä ensi-illassa ollut Iiti Yli-Harjan Blush – An Extraordinary Voyage on kiertänyt tänä vuonna jo yli 30 kansainvälistä tapahtumaa. Elokuva voitti Tampereen elokuvajuhlilla arvostetun Risto Jarva -palkinnon. Kesäkuussa maailman tärkeimmällä animaatiofestivaalilla Ranskan Annecyssa Heta Jäälinojan lyhytanimaatio Nun or Never! sai yleisöpalkinnon ja France TV -palkinnon.

Dokumenttielokuvista kansainvälistä kiinnostusta on herättänyt erityisesti Sami Van Ingenin ja Mika Taanilan ohjaama Monica in the South Seas, joka oli ensi-illassa Rotterdamissa, sekä Juha Suonpään ohjaama henkilökuva Ilveskuiskaaja, jota esitettiin Toronton Hot Docs -tapahtumassa.

Kotimainen elokuva kiinnostaa myös suomalaisia: vuosilistan top 20:ssä on tällä hetkellä seitsemän kotimaista elokuvaa ja niiden katsojaosuus 28 %, mikä on eurooppalaisittain erinomainen. Hyvää tulosta ovat tehneet lastenelokuvat Risto Räppääjä ja villi kone sekä Kiljuset!, toimintaelokuva Sisu ja komediaelokuva Napapiirin sankarit 4. Myös dokumenttielokuvat ovat kiinnostaneet elokuvateattereissa kävijöitä: Marko Tallin ohjaama henkilökuva Jope ite on kerännyt 21 600 katsojaa ja Mika Kaurismäen ohjaama musiikkidokumentti Hassisen Kone 40 vuotta myöhemmin sekin 8 000 katsojaa.

Elokuvien menestyksen vanavedessä myös suomalainen draamasarja on kansainvälistynyt. Elokuvasäätiön kehittämistukea saanut Endemol Shine Finlandin nuortensarja Dance Brothers lanseerattiin toukokuussa ensimmäisenä suomalaisena Netflixin alkuperäissarjana. Sarjassa on mukana myös Yle.

Elokuvasäätiön kehittämistuki auttaa sarjatuotantoja muun muassa keräämään kansainvälistä rahoitusta. Esimerkiksi Fisher King sai tuotantoon Suomen kalleimman sarjahankkeen Estonian, joka tulee myöhemmin tänä vuonna C morelle. Muita isoja elokuvasäätiön tukemia sarjatuotantoja ovat mm. Made in Finland, Rosvopankki ja Poromafia.

Loppuvuoden 2023 kotimaisia ensi-iltoja

Kirjava kattaus elokuvia tarjoaa monenlaisille yleisöille katsottavaa. Tiedossa on muun muassa seuraavat elokuvat:

25.8.2023 Universumin kaiut – Kaija Saariahon musiikki (ohj. Riitta Rask) – dokumenttielokuva

1.9.2023 Lapua 1976 (ohj. Toni Kurkimäki) – historiallinen draama

1.9.2023 Ilveskuiskaaja (ohj. Juha Suonpää) – dokumenttielokuva

15.9.2023 Kuolleet lehdet (ohj. Aki Kaurismäki) – tragikomedia

29.9.2023 Spede (ohj. Aleksi Delikouras) – elämäkertadraama

6.10.2023 Comeback (ohj. Petri Kotwica) – draamakomedia

13.10.2023 Valoa valoa valoa (ohj. Inari Niemi) – nuorten draama

13.10.2023 Antero Varovainen ja Onnenkivi (ohj. Arto Halonen) – koko perheen elokuva

20.10.2023 Villi leikki (ohj. Jonas Rothlaender) – ihmissuhdedraama

27.10.2023 Sisarukset (ohj. Saara Cantell) – draama

10.11.2023 Mummola (ohj. Tia Kouvo) – draamakomedia

Ei vielä julkistettua ensi-iltapäivää:

Huijarit (ohj. Rike Jokela) – komedia

Je’vida (ohj. Katja Gauriloff) – koltansaamelainen draama

Lumipalloefekti (ohj. Pauliina Punkki) – dokumenttielokuva

Máhccan – Kotiinpaluu (ohj. Suvi West) – dokumenttielokuva

Neljä pientä aikuista (ohj. Selma Vilhunen) – draamakomedia

Pakoja & haaveita (ohj. Kaisa El Ramly) – draama

Peluri – kuolema on elävien ongelma (ohj. Teemu Nikki) – musta komedia

Suomeen juurtuneet (ohj. Arto Halonen) – dokumenttielokuva

Elokuvat