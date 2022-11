Laupias taksikuski kansainvälisessä ensi-illassa

Tonislav Hristovin ohjaama Laupias taksikuski (The Good Driver) on saanut kansainvälisen ensi-iltansa Thessalonikin kansainvälisillä elokuvajuhlilla Kreikassa. Se esitetään tällä viikolla myös Saksan FilmFestival Cottbusissa.

Elokuva kertoo Ivanista, bulgarialaisesta taksikuskista Kultahietikolla, Mustan meren rannikolla. Hän yrittää säästää rahaa päästäkseen Suomeen tapaamaan suomalaista vaimoaan ja poikaansa, ja hyvittääkseen näille aiemmat erheensä.

Making Moviesin tuottama Laupias taksikuski on suomalais-bulgarialainen yhteistuotanto. Se on dokumenttielokuvistaan tunnetun Hristovin (Veeran maaginen elämä, Hyvä postimies) ensimmäinen pitkä fiktio. Hristov on käsikirjoittanut elokuvan yhdessä Kaarle Ahon ja Konstantin Bojanovin kanssa. Elokuvan ensi-ilta Suomessa on alkuvuodesta 2023.

Thessaloniki

Cottbus