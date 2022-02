Lisätalousarvioesityksessä ei koronatukia jaettavaksi elokuvasäätiön kautta

Hallituksen lisätalousarvioesitys eduskunnalle jättää elokuvalevitysyhtiöt ja elokuvatuotantoyhtiöt käytännössä koronatukien ulkopuolelle.

Mikäli elokuvasäätiön saamat tiedot ovat oikeita, tulevan koronatukiin keskittyvän lisätalousarvioesityksen yhteydessä on sovittu, että kaikki yrityksille menevä tuki jaetaan Työ- ja elinkeinoministeriön sulkukorvauksina ja Valtiokonttorin kustannustukena.

Tästä on seurauksena, että tällä kertaa ei euroakaan tule jaettavaksi Suomen elokuvasäätiön kautta.

Kotimaiset elokuvateatterit tulevat nähtävästi saamaan sulkukorvausta ja mahdollisuuksien mukaan myös kustannustukea, mikäli koronatukien 2,3 miljoonan katto ei ole jo täyttynyt.

Levitysyhtiöt ja tuotantoyhtiöt jäävät sen sijaan lähes kokonaan ilman joulusulun aiheuttamien menetysten korvaamista. Nämä yhtiöt eivät voine saada sulkukorvauksia, ja jo aiemmilla kierroksilla on huomattu, että kustannustuki soveltuu hyvin huonosti alamme yhtiöiden tueksi.

Tuotantoyhtiöt ovat tähän asti voineet saada elokuvasäätiöltä kahdenlaisia tukia. Sulkujen ja rajoitusten aikana elokuvateatteriensi-illassa olleiden elokuvien tuotantoyhtiöt ovat voineet saada tukea sille alijäämälle, mikä elokuville on syntynyt suuresti vähentyneiden lipputulojen vuoksi. Myös ne yhtiöt, joiden käynnissä oleva tuotanto on kärsinyt koronarajoituksista tai koronatartunnoista, ovat voineet hakea tukea lisääntyneisiin ennakoimattomiin kuluihin. Nämä yhtiöt jäävät tällä kierroksella ilman näitä tukia, mikä vaikeuttaa niiden selviytymistä oleellisesti.

Näiden elokuva- ja av-alan yritysten sivuuttaminen osoittaa jälleen kerran, kuinka vähän kulttuurialan toimijoita arvostetaan ja kuinka helposti alan tarpeet jäävät huomioimatta maamme hallitukselta ja aluehallintovirastoilta. Tämä on näkynyt pandemian aikana selvästi myös siinä, miten rankoilla rajoituksilla elokuvateatteritoimintaa ja muita vastaavia tilaisuuksia on kohdeltu siitä huolimatta, että koronturvallisia näytöksiä olisi ollut mahdollista järjestää paljon laajemmassa mittakaavassa. On todella valitettavaa, että kahden pandemiavuoden jälkeen hallintomme ei vieläkään kykene näkemään kaikkia tilanteesta kärsiviä yrittäjiä tuen arvoisina.